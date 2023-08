Plus de 10 mille bénéficiaires: un mouvement record de promotions exceptionnelles au sein des effectifs de la DGSN

L’opération est exceptionnelle à tous points de vue. Il s’agit de la promotion de 10.330 fonctionnaires de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), qui en a publié les listes et grades concernées à l’occasion de la célébration de la Fête du Trône.

Cette vaste opération concerne les agents répondant aux critères de promotion figurant dans le statut de base des fonctionnaires de la DGSN, soit 8.394 fonctionnaires en uniforme et 1.036 fonctionnaires de police en tenue civile. «Elle s’inscrit dans le cadre de la veille de la DGSN à encourager les évolutions administratives et à promouvoir la situation sociale de ses fonctionnaires ainsi qu’à offrir un environnement professionnel qui leur permet de s’acquitter de leur noble mission d’assurer la protection des citoyens et garantir la sécurité de leurs biens» et ce, dans les meilleures conditions, indique un communiqué de la DGSN.

Promotion pour 81% des agents éligibles

Ces promotions exceptionnelles, précise le communiqué, sont inscrites dans le cadre du Budget 2022. Plus de 81% des agents à même d’être promus ont en effectivement bénéficié. Un nombre record. Tous les grades de police ont été concernés, mais une attention particulière a été accordée aux fonctionnaires classés dans les bas et moyens grades.

Les critères adoptés par rapport à ces deux dernières catégories ne sont autres que l’ancienneté, mais aussi et surtout le sérieux et la probité. «Un accent particulier a également été mis sur les fonctionnaires approchant l’âge de départ à la retraite», souligne notamment la DGSN.

80.000 fonctionnaires promus depuis 2016

Cette opération d’envergure s’inscrit dans la continuité des acquis réalisés suite à la réforme en profondeur du régime de carrière des fonctionnaires de la DGSN, qui a permis de réduire les années d’éligibilité à la promotion, d’augmenter les quotas financiers et d’adopter des mécanismes objectifs pour renforcer la transparence et l’égalité des chances. Elle témoigne également de l’attention particulière accordée par la DGSN à la promotion en tant qu’un des principaux leviers administratifs, ouvrant de nouvelles perspectives professionnelles et incitant les fonctionnaires de police à redoubler d’efforts et d’engagement dans leurs missions.

Le communiqué rappelle que la DGSN a veillé ces dernières années à garantir la régularité des annonces de promotions ordinaires à leur date annuelle fixée, sans report ni cumul budgétaire, et a inclus cette année une promotion exceptionnelle, ce qui a porté le nombre total de bénéficiaires de toutes les promotions annoncées par la DGSN depuis 2016 à près de 80.000 fonctionnaires.