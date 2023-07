Laâyoune: un système de caméras pour lutter contre la criminalité

Toutes les artères principales de la ville de Laâyoune sont désormais surveillées 24h/24. Un système de plus de 64 caméras de haute résolution a été installé couvrant plusieurs points de la ville, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du lundi 31 juillet.

Ce système de vidéosurveillance urbaine, précise le quotidien, couvre les principales avenues de la ville, les axes routiers et les espaces publics les plus fréquentés. La ville de Laâyoune rejoint ainsi la liste des villes du Royaume qui disposent déjà de ce dispositif de contrôle, de la régulation de circulation et de lutte contre la criminalité urbaine.

C’est un moyen de lutter également contre la délinquance et les actes de vandalismes et de destruction des biens publics, surtout dans une ville comme Laâyoune qui a connu, ces derniers temps, une grande extension urbaine. Selon le quotidien, la ville a connu, tout récemment, l’inauguration d’une salle de trafic au siège de la préfecture de police.

Cette salle de contrôle et de communication moderne a pour mission de suivre et contrôler la situation en ville en un temps instantané. Elle a également pour objectif d’améliorer les interventions sécuritaires, d’accompagner la fluidité du transport et de pouvoir à la fois répondre aux appels de secours, sur la ligne 19, et gérer les interventions de la police sur la voie publique dans le cadre d’un espace informatisé et opérationnel.

Ce centre de services, poursuit le quotidien, est équipé d’une infrastructure informatique ultramoderne permettant aux fonctionnaires de la police spécialisé et formés aux technologies de communication avancées de gérer les opérations de sécurité à l’intérieur du périmètre urbain de la ville. Il s’agit, insiste le quotidien, d’un centre de services qui regroupe plusieurs opérations de sécurité essentielles au sein d’un espace intégré.

Cette salle de communication, qui vient d’être inaugurée, poursuit Al Akhbar, est à même de jouer un rôle essentiel dans la gestion du système de surveillance urbaine par caméra. Lequel système comprend, comme précisé plus haut, plus de 64 caméras haute résolution, mais aussi des caméras mobiles utilisées par les services de police. Il s’agit aussi bien de caméras embarquées dans les véhicules que de dispositifs d’enregistrement vidéo portés par les agents de police pendant leur service et leurs rondes sur la voie publique. La nouvelle salle, ajoute Al Akhbar, est également reliée à tous les systèmes de communication filaires et Wi-Fi de la sécurité nationale, ainsi qu’à toutes les bases de données de la DGSN.

Par ailleurs, note le quotidien, l’ouverture de cette nouvelle salle de communication s’inscrit dans le cadre d’un projet intégré qui a pour objectif de moderniser l’infrastructure policière dans les provinces du Sud. Et ce, en diversifiant et en modernisant l’offre de sécurité pour accompagner le développement rapide de ces régions. Le projet en entier constitue une partie intégrante de la mise à niveau globale de l’institution de sécurité à l’échelle nationale.