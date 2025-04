Agadir: 70 victimes de chiens errants recensées en une seule journée

Lundi 21 avril, le centre de santé communal d’Agadir a accueilli pas moins de 70 victimes de chiens errants. C’est ce que rapporte Al Akhbar dans son édition de vendredi 25 avril. D’après les sources du quotidien, les victimes ont afflué au centre de santé pour obtenir des injections de sérums antirabiques après avoir été attaquées par des chiens dans différents quartiers de la ville.

Selon le journal, le nombre élevé de victimes de morsures de chiens errants recensées en une seule journée dans ce centre souligne le danger croissant que représentent ces animaux, désormais nombreux dans divers quartiers d’Agadir. Cette situation suscite une vive inquiétude chez les habitants et les passants, qui craignent pour leur sécurité et celle de leurs enfants, notamment sur le chemin de l’école.

La situation est d’autant plus préoccupante qu’Al Akhbar rapporte qu’une personne âgée a été grièvement mordue par un chien errant sur la corniche d’Agadir il y a peu. Secourue par des passants, elle a été transportée d’urgence à l’hôpital régional Hassan II.

Selon la même source, Agadir est confrontée depuis plusieurs années à une prolifération significative de chiens errants qui ont envahi de nombreux quartiers, un phénomène aggravé par l’arrivée constante de nouvelles meutes en provenance des zones rurales limitrophes, jusque dans le centre-ville. Al Akhbar souligne la nécessité d’actions coordonnées entre les différentes communes de la région d’Agadir.

La publication rappelle que le Conseil communal d’Agadir avait approuvé en octobre 2024 un partenariat avec l’Association marocaine de protection des animaux pour contrôler la prolifération des animaux errants, perçue comme une menace pour la santé publique, la sécurité et l’esthétique de la ville. Cet accord prévoit notamment la fourniture de nourriture et de soins, l’amélioration des conditions de vie, ainsi que des campagnes de stérilisation et de vaccination pour limiter leur reproduction et réduire leur nombre.

Al Akhbar explique que les différentes communes de la région avaient également convenu avec les autorités provinciales, le Conseil régional et d’autres ministères de créer un centre de regroupement, de stérilisation et d’hébergement pour chiens et chats errants dans la zone d’Anza, au nord de la ville. Un budget de 26 millions de dirhams a même été alloué à ce projet. Cependant, ce centre n’a toujours pas vu le jour, alors que le phénomène continue de prendre de l’ampleur.