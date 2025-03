Agadir sous les eaux: des infrastructures neuves déjà en ruine, la colère monte

Les précipitations ont transformé certains quartiers d’Agadir en véritables champs de flaques et de boue. (M.Oubarka/Le360)

À Agadir, les images sont accablantes: rues transformées en étangs, trottoirs devenus impraticables et piétons contraints de patauger dans des rues noyées sous des eaux stagnantes. Pourtant, nombre de ces axes avaient été rénovés dans le cadre du programme de développement urbain 2020-2024.

Les critiques fusent. Sur les réseaux sociaux, habitants et commerçants expriment leur colère: comment expliquer que des infrastructures fraîchement construites soient déjà en ruine après quelques heures de pluie? Où sont les services de la commune censés assurer l’entretien et la prévention? La grogne est d’autant plus vive que la ville n’en est pas à sa première inondation. À chaque saison des pluies, le même scénario se répète.

Malgré les alertes météorologiques, aucune mesure préventive ne semble avoir été prise pour minimiser l’impact des intempéries, s’indigne-t-on. Face à cette situation, la frustration grandit. Les promesses d’amélioration de la voirie et de modernisation du réseau d’assainissement paraissent bien lointaines.

Nombreux sont ceux qui s’interrogent aussi sur la qualité des travaux réalisés et sur l’absence de suivi des projets livrés. Alors que d’autres averses sont attendues dans les prochains jours, l’inquiétude est on ne peut plus palpable. Affaire à suivre...