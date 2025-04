Dakhla: les détails d’un vaste programme de développement urbain en cours

Le développement urbain spectaculaire transforme Dakhla, le joyau du Sahara marocain, en un vaste chantier.Selon des informations collectées par Le360, ces projets incluent l’aménagement de la corniche et des avenues Al Walaa et Mohammed V, ainsi que des infrastructures d’assainissement, d’eau, d’électricité en zones rurales et des hôpitaux.

Aménagement de l’avenue Al Walaa

Le projet d’aménagement de l’avenue Al Walaa progresse: après l’achèvement des études topographiques et d’exécution, la partie routière est en chantier et a déjà atteint 15% de réalisation (282 millions de DH). L’installation de l’éclairage public suit son cours (10%, 69 millions DH). La création des espaces verts, quant à elle, est sur le point de démarrer, l’appel d’offres étant en cours pour un lancement en mars.

Eau et assainissement

L’aménagement du réseau d’assainissement de Dakhla a atteint un taux d’avancement de plus de 65%, pour un coût de 112 millions de dirhams. Concernant le développement du réseau d’eau potable, le taux de réalisation est de 60%, pour un coût de 72 millions de dirhams.

Avec un taux d’achèvement de 80%, le système d’irrigation des espaces verts grâce aux eaux usées traitées est en voie de finalisation. Parallèlement, la collecte des déchets et des décombres, réalisée à 95%, a un impact majeur sur l’embellissement et la salubrité de la ville.

Aménagement de la corniche et de l’avenue Mohammed V

Les travaux sont en cours pour ce projet qui apportera une modernisation des espaces publics, des cheminements piétonniers, de l’éclairage et de l’aménagement paysager, conformément aux standards actuels.





Le projet vise à renforcer l’attractivité de la zone côtière surplombant la baie de Dakhla et à transformer la corniche en un espace touristique et de divertissement intégré, renforçant le rayonnement urbain de la ville. Le coût de ce projet est d’environ 124 millions de dirhams.

Une route périphérique à Tawarta

Un budget de 119 millions de dirhams a été alloué à la réalisation d’une route périphérique de 4 kilomètres dans la zone de Tawarta, avec un délai de construction de cinq mois.

Le projet vise à réduire les embouteillages et à faciliter les déplacements. Il vise également à transformer la zone de Tawarta en un pôle urbain prometteur qui contribuera à l’expansion urbaine de la ville.

Renforcement des infrastructures hospitalières

Dans le cadre de l’amélioration des services sociaux et sanitaires, un centre spécialisé pour les patients autistes sera créé pour un coût de 21 millions de dirhams, en plus d’un centre de dialyse rénale avec un coût du même ordre.

Ces projets accélérés visent à positionner Dakhla comme une destination de premier plan, porte d’entrée du Maroc vers les pays africains.