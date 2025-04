Dakhla WestPoint Résidence, un nouveau projet résidentiel exclusif signé Dakhla Hospitality

Le groupe Dakhla Hospitality, pionnier de l’hôtellerie dans la région depuis plus de vingt ans, dévoile un nouveau projet signature à Dakhla: Dakhla WestPoint Résidence. Ce complexe résidentiel de ce groupe pionnier de l’hôtellerie dans la région depuis plus de vingt ans, vient enrichir l’offre touristique et immobilière de la ville, en misant sur le confort, l’architecture contemporaine et un emplacement naturel exceptionnel, indique un communiqué du Groupe.

«À deux pas de la plage mythique de Foum El Bouir, haut lieu du surf, du kitesurf et du wingfoil, Dakhla West Point Résidence propose une expérience résidentielle unique», ajoute la même source, précisant que les appartements (studios, 1 chambre ou 2 chambres) sont conçus pour offrir confort, lumière naturelle et vues dégagées sur la mer, la piscine ou les jardins paysagers.

La résidence mitoyenne à l’hôtel Wespoint, dispose de restaurants, piscines, spa, salle de sport, case à voiles, réceptions, salle de réunion et supérette, le tout dans un cadre sécurisé et intime.

Une société de gestion dédiée prend en charge l’ameublement, l’entretien, la commercialisation et l’accueil, garantissant aux propriétaires une gestion simplifiée et sereine, note le communiqué.

Pensée pour les investisseurs recherchant un placement rentable et sans gestion, Dakhla West Point Résidence propose un modèle locatif clé en main, incluant un bail de 9 ans, des revenus locatifs fixes et variables, ainsi qu’une gestion déléguée complète (ameublement, maintenance, accueil, location, ménage quotidien).

La formule permettra un revenu locatif régulier tout en laissant aux propriétaires la possibilité d’utiliser leur bien jusqu’à deux mois par an.

Grâce à son emplacement stratégique, sa gestion professionnelle et la croissance continue du tourisme dans la région, Dakhla West Point Résidence représente une opportunité d’investissement exceptionnelle, combinant rendement, valorisation patrimoniale et usage personnel dans un cadre naturel préservé.

Une opportunité d’autant plus intéressante que la dynamique de développement de la région de Dakhla est en marche.

La région proposera dans les cinq prochaines années environ 100.000 nouveaux emplois compte tenu des investissements structurants en cours dans la région, tels que le nouveau port Dakhla Atlantique, les projets en hydrogène et en agriculture, ainsi que dans les domaines de la pêche et de l’industrie.

Avec ses six hôtels et près de 20 ans d’expertise, le groupe Dakhla HOSPITALITY s’est imposé comme référence de l’hospitalité à Dakhla. Ce nouveau projet s’inscrit dans cette dynamique d’excellence, en proposant un art de vivre balnéaire « boho » dans l’une des destinations les plus prometteuses du Royaume, conclut le communiqué.