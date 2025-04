Aménagement: la baie de Dakhla retrace son avenir

La baie d’Oued Eddahab est au cœur d’une dynamique de développement ambitieuse, intégrant plusieurs projets d’infrastructure d’envergure. Parmi eux, on retrouve la construction du Port Dakhla-Atlantique, la modernisation du Port Ilot, l’aménagement d’un nouveau périmètre irrigué de 5.200 hectares, la mise en place de zones industrielles, ainsi que le développement d’une plateforme logistique et multimodale régionale, sans oublier l’extension de l’aéroport.

Le nouveau Port Dakhla-Atlantique, appuyé par l’extension du Port Ilot dédié à la pêche et au commerce, ambitionne de faire de Dakhla un hub stratégique des échanges maritimes. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Initiative royale pour l’Atlantique et vise à renforcer la coopération Sud-Sud, consolidant ainsi la position de la région dans le commerce international.

L’ensemble de ces initiatives s’inscrit dans une vision globale de croissance, tout en prenant en compte les besoins sociaux des populations locales, confrontées à divers défis environnementaux et socio-économiques.

Dans cette optique, écrit le quotidien Les Inspirations Eco, deux périmètres ont été définis pour orienter les actions d’aménagement. La première zone sera l’aire d’investigation. S’étendant sur environ 3.000 km², avec une zone d’influence s’enfonçant jusqu’à 20 km à l’intérieur des terres, elle englobe les communes de Dakhla et d’El Argoub, ainsi que le Port Dakhla-Atlantique. Il est recommandé d’y inclure également la région de Bir Anzarane en raison de l’impact du projet agricole de 5.200 hectares sur l’ensemble du Grand Dakhla.

La seconde, lit-on, sera le Schéma directeur d’aménagement urbain (SDAU). Cette zone couvre 2.500 km² et comprend les communes de Dakhla et une partie d’El Argoub, avec une profondeur de 15 km par rapport au littoral. Ce schéma constituera le cadre de référence pour l’organisation urbaine, en intégrant le Port Dakhla-Atlantique et la zone de développement prioritaire de N’tireft. L’objectif est de produire un document à double vocation: fixer les grandes orientations stratégiques pour la baie d’Oued Eddahab et assurer une harmonisation entre les différentes fonctions territoriales, qu’elles soient actuelles ou futures.

La baie d’Oued Eddahab s’étend sur 130.898 km², représentant ainsi 18,4% du territoire national. D’après le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2024, elle compte 219.965 habitants, affichant une croissance démographique de 65% par rapport à 2014 (142.955 habitants). Avec un taux d’urbanisation atteignant 83%, le besoin d’une planification urbaine efficace et durable est plus que jamais crucial.

Sur le plan économique, rappelle Les Inspirations Eco, la région contribue à hauteur de 1,2% au PIB national, avec un PIB par habitant s’élevant à 85.669 dirhams, largement supérieur à la moyenne nationale de 31.473 DH. Outre son potentiel touristique, la baie représente un cadre idéal pour le développement des infrastructures maritimes et logistiques.