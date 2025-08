Le tourisme national a connu, ces dernières années, un essor remarquable, culminant en 2024 avec un record de 17,4 millions de visiteurs, un chiffre inédit dans l’histoire du secteur. Cette dynamique a été largement portée par la communauté marocaine établie à l’étranger, qui a représenté 49% des arrivées, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 5 août. La tendance, ascendante, s’est confirmée au premier semestre 2025, avec 8,9 millions de visiteurs, soit une croissance de 19% par rapport à la même période en 2024.

L’opération Marhaba a également reflété cette progression: plus de 1,5 million de MRE ont regagné le pays entre le début de la saison et le 10 juillet, selon le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, enregistrant ainsi une hausse de 13,3%. Par ailleurs, 151.411 véhicules ont franchi les frontières, marquant une augmentation de 3,56%.

Les données espagnoles corroborent cette tendance: entre le 15 juin et le 1er août 2025, plus de 1,2 million de passagers (MRE et touristes étrangers) ont transité par les lignes maritimes reliant l’Espagne au Royaume, en hausse de 3,2%, tandis que 313.400 véhicules ont été enregistrés, progressant de 3,3%. Cependant, ces chiffres, prometteurs, sont obscurcis par une manipulation médiatique insidieuse, visant à semer le doute sur la qualité des services touristiques, particulièrement ceux destinés aux MRE.

Cette communauté, bien plus qu’un levier économique, incarne un capital affectif et culturel fondamental dans les relations du Royaume avec sa diaspora. Début juin, coïncidant, étrangement, avec la saison estivale, une campagne numérique orchestrée a émergé sur les réseaux sociaux. Des vidéos, messages et enregistrements audio, diffusés de manière répétitive et coordonnée, ont relayé de prétendues «expériences négatives»: des tarifs exorbitants, un accueil déplorable dans les aéroports, ou encore des séjours qualifiés de «grands regrets».

Une stratégie de «guerre douce»? L’analyse révèle que ces contenus, souvent montés de façon professionnelle et accompagnés d’une narration dramatique, émanent majoritairement de comptes basés dans des pays européens entretenant des tensions politiques ou médiatiques avec le Royaume. Des observateurs y voient ainsi les marques d’une «guerre douce», cherchant à saper la confiance entre les MRE et leur pays d’origine.

Or, la diaspora du Royaume constitue un pilier économique injectant 100 milliards de dirhams en devises et soutenant activement l’investissement immobilier et familial, relaie Al Ahdath Al Maghribia. Elle joue également un rôle clé dans le rayonnement culturel du Royaume.

Cibler sa décision de retour estival dépasse donc la simple atteinte au tourisme: il s’agit d’une tentative délibérée d’affaiblir les liens nationaux, menée par des acteurs spécialisés dans la manipulation de l’opinion. Une vigilance accrue s’impose face à ces manœuvres, qui exploitent l’exagération, la répétition et le doute pour influencer les perceptions et, in fine, fragiliser l’unité d’une communauté essentielle à l’avenir du Royaume.