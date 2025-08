Urbanisme et habitat: un dispositif spécial pour les MRE

Dédiée aux MRE, une caravane de proximité a été lancée le 2 août 2025 à partir de la ville de Tanger, sous le thème «Urbanisme et Habitat au service des Marocains du Monde».

Dans le cadre de la campagne organisée par le ministère de l’Habitat pour les Marocains résidant à l’étranger, plusieurs mesures pratiques ont été prises au niveau des 12 régions, visant à améliorer la qualité de l’accueil et offrir un service public efficace, souligne le département de Fatima Ezzahra El Mansouri dans un communiqué.

Le ministère cite à cet égard la création d’espaces d’accueil et de conseil dans toutes les structures centrales et décentralisées du ministère, la mise en place de guichets uniques au sein des agences commerciales des sociétés Al Omrane, des cellules d’accueil dans les Agences Urbaines ainsi que dans les points frontaliers, en plus de l’organisation de journées portes ouvertes.

L’objectif est de présenter les programmes et missions du ministère, ainsi que les services proposés, et d’expliquer les mesures et offres immobilières relatives au logement ou à l’investissement.

Le ministère affirme œuvrer à faciliter l’accès à l’information urbanistique, que ce soit via des plateformes numériques, comme le géoportail «Taamir», ou à travers une communication directe, en simplifiant les démarches et en assurant un suivi personnalisé des dossiers liés à l’investissement ou au logement.