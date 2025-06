Opération Marhaba 2025: l’aéroport Acharif Al Idrissi d’Al Hoceima accueille les MRE dans les meilleures conditions

L’ambiance est au rendez-vous à l’aéroport Acharif Al Idrissi d’Al Hoceima dans le cadre de l’opération Marhaba 2025. Rencontrés par Le360, plusieurs voyageurs ont exprimé leur satisfaction quant aux prestations offertes par l’aéroport, récemment rénové. «Le changement est flagrant, aussi bien au niveau de l’accueil que de l’efficacité des services», témoigne un passager en provenance d’Europe. D’autres soulignent le confort des infrastructures, l’amélioration du circuit des bagages et la disponibilité du personnel.

«Dans le cadre de l’opération Marhaba 2025, supervisée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité sous la haute bienveillance du roi Mohammed VI, l’Office national des aéroports (ONDA) a adopté une série de mesures anticipatives», explique Mohammed Es Sadki, directeur de l’aéroport. «Nous travaillons en étroite coordination avec les autorités, la Gendarmerie royale, la douane et les différents partenaires afin d’assurer un accueil fluide et sécurisé», déclare-t-il.

Parmi ces mesures figurent l’organisation de réunions de coordination régulières avec les services concernés, des ateliers de sensibilisation pour améliorer la qualité des échanges entre le personnel et les passagers, ainsi que le renforcement des effectifs aux postes de contrôle pour limiter les temps d’attente. «L’objectif est de garantir une expérience de voyage fluide et agréable à chaque étape», ajoute-t-il.

Le volet services n’a pas été négligé: toutes les installations essentielles sont pleinement opérationnelles, des boutiques aux cafés, en passant par les espaces d’attente. «Nous veillons à ce que le passager trouve tout ce dont il a besoin dès son arrivée à l’aéroport», affirme le directeur.

L’extension récente de l’aéroport a permis d’accueillir des avions de plus grande capacité, tels que le Boeing 737. Cette mise à niveau a significativement renforcé la capacité d’accueil du terminal et amélioré la fluidité des opérations.

Lire aussi : Opération Marhaba 2025: l’aéroport Mohammed V de Casablanca se mobilise

En matière de liaisons aériennes, Al Hoceima est actuellement connectée à 19 vols hebdomadaires vers l’Europe, principalement les Pays-Bas (Rotterdam, Eindhoven et Amsterdam) et Bruxelles en Belgique. À cela s’ajoutent trois lignes nationales régulières vers Tétouan, Tanger et Casablanca.

«Ces liaisons sont vitales pour maintenir le lien entre les Marocains du Rif et la diaspora en Europe», précise Mohammed Es sadki. «L’aéroport joue aujourd’hui un rôle stratégique dans le désenclavement de la région», confirme-t-il.

Grâce à sa nouvelle configuration et à la dynamique estivale impulsée par l’opération Marhaba, l’aéroport Acharif Al Idrissi d’Al Hoceima s’impose comme une passerelle essentielle entre le Maroc et sa diaspora. Son développement illustre l’engagement des autorités à renforcer la qualité des infrastructures d’accueil et à accompagner le retour des Marocains du monde dans les meilleures conditions.