Opération Marhaba 2025: l’aéroport Mohammed V de Casablanca se mobilise

L’opération «Marhaba 2025» a démarré le 10 juin sous la coordination de la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Hier, lundi 16 juin 2025, à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, des Marocains résidant à l’étranger ont été accueillis, aidés pour la récupération de leurs bagages et orientés vers des espaces de repos, afin de leur permettre de quitter l’aéroport sans difficulté.

«L’opération se déroule sous le patronage du roi Mohammed VI. Elle est mise en œuvre et coordonnée avec les différents intervenants à travers les bureaux présents dans plusieurs aéroports nationaux», a déclaré Hicham Rahil, directeur de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, pour Le360.

L’Office national des aéroports a mis en place un plan d’accueil des Marocains résidant à l’étranger, comprenant la création de cellules de suivi et de coordination entre les différents acteurs impliqués dans la gestion aéroportuaire.

«L’aéroport Mohammed V a mobilisé toutes ses ressources humaines, logistiques et techniques pour garantir la fluidité du passage des passagers, en collaboration avec tous les partenaires actifs à l’aéroport: services de sécurité, douanes, services sanitaires, ainsi que les équipes d’orientation et de conseil affiliées à l’aéroport, afin d’assurer un accueil à la hauteur des attentes des voyageurs et de faciliter leur déplacement», poursuit le directeur.

Parmi les principales mesures prises pour accueillir les Marocains du monde figurent l’organisation des flux de passagers, la mise en place de facilités spécifiques pour les voyageurs en situation de handicap, le respect des délais de livraison des bagages, le fonctionnement continu de toutes les installations commerciales synchronisé avec les horaires des vols, avec obligation d’afficher les prix de manière claire et transparente.

Par ailleurs, Hicham Rahil a souligné que des agents spécialisés en orientation et en information ont été mobilisés pour fournir aide, conseils et renseignements aux membres de la communauté marocaine, tout en veillant à un accueil chaleureux et à un comportement courtois. Ces agents sont facilement identifiables grâce à une tenue officielle spécifique au sein de l’aéroport.