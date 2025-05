Opération Marhaba 2025: les préparatifs démarrent, +4% d’arrivées attendues

La ville de Tanger accueille, les 6 et 7 mai en cours, une réunion de haut niveau entre représentants du Maroc et de l’Espagne, afin de finaliser les préparatifs de l’Opération Marhaba 2025, également connue sous le nom d’Opération de Traversée du Détroit.

Cette opération annuelle d’envergure vise à faciliter le passage des Marocains résidant en Europe, qui retournent dans le Royaume durant les mois d’été, indique le quotidien Al Akhbar Al Maghribia dans son édition de ce mercredi 7 mai.

La réunion se penche sur des aspects clés, tels que la coordination logistique, les mesures de sécurité et les dispositions organisationnelles nécessaires, pour assurer un flux fluide et sécurisé de millions de passagers et de véhicules à travers les principaux ports reliant l’Europe à l’Afrique.

Parmi les ports impliqués dans l’opération, figurent notamment les ports d’Algésiras, Tarifa et Sebta, côté espagnol, ainsi que les ports de Tanger Ville et Tanger Med, côté marocain.

Ces points maritimes constituent des nœuds stratégiques dans un dispositif qui mobilise chaque année des millions de voyageurs.

Les prévisions pour cet été annoncent une augmentation de 4% du nombre de passagers comparativement à 2024, ce qui accentue la nécessité d’une planification rigoureuse, écrit-on.

Les autorités des deux pays cherchent à éviter les embouteillages, à améliorer l’efficacité des services, et à renforcer la sécurité pour tous les usagers.

La rencontre bilatérale de Tanger représente également une occasion de signer des accords opérationnels visant à garantir le succès de cette opération, décrite par les médias comme l’un des plus grands mouvements migratoires annuels au monde.

Cette édition connaîtra une hausse du nombre de traversées maritimes, d’importants changements au niveau des compagnies de transport participantes, ainsi qu’une tentative de remédier aux difficultés et dysfonctionnements observés au cours des deux dernières années.

Certaines compagnies maritimes sont pointées du doigt pour leur responsabilité dans ces problèmes, notamment les longues attentes enregistrées au port de Tanger Med, tant à l’entrée qu’à la sortie.

En 2024, plus de 3 millions de passagers, dont 70% de Marocains résidant à l’étranger, et 705.000 voitures, ont transité par les ports marocains entre le 5 juin et le 15 septembre, dans le cadre de l’opération Marhaba de l’année écoulée.

Il s’agissait alors d’une augmentation de 6% de passagers et de 10% de véhicules par rapport à 2023.

Le Royaume a mobilisé 29 navires opérés par sept compagnies sur les différentes lignes reliant les ports marocains à l’Espagne, la France et l’Italie, l’objectif ayant été de garantir plus de 535 traversées hebdomadaires avec une capacité maximale estimée à 500.000 passagers et 130.000 voitures chaque semaine.