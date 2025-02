Extension et modernisation des aéroports marocains: les chantiers seront livrés avant 2029, assure le DG de l’ONDA

«Nous devons nous préparer à livrer les aéroports de 2030». C’est en ces termes que le directeur général de l’Office national des aéroports (ONDA), Adel El Fakir, a résumé les défis que devra relever l’office au cours des 5 prochaines années. «La Coupe du monde 2030 n’est qu’un rendez-vous», a-t-il précisé, mettant l’accent sur la nécessité de répondre à la croissance rapide du trafic aérien au Maroc durant les trois dernières années.

Les derniers chiffres font en effet état d’un record de 32,7 millions de passagers ayant transité par les aéroports marocains en 2024, en progression de 21,7% sur un an. La hausse atteint 34% au niveau de l’aéroport Marrakech-Ménara qui, «avec les mêmes installations et les mêmes ressources humaines», a franchi le cap des 9 millions de passagers. Idem pour l’aéroport Agadir-Al Massira, qui vient de dépasser pour la première fois le seuil de 3 millions de voyageurs.

S’aligner sur la stratégie de RAM

La nouvelle stratégie de l’ONDA tient également compte des besoins exprimés par la compagnie nationale Royal Air Maroc qui, dans son plan de développement, entend quadrupler sa flotte, passant de 50 à 200 appareils à l’horizon 2037.

Afin de répondre à ces nouveaux challenges, l’ONDA a entamé un vaste chantier d’extension et de réaménagement des infrastructures aéroportuaires. Ainsi, les grues s’activent déjà pour doubler les capacités des terminaux existants dans les aéroports Marrakech-Ménara, Agadir-Al Massira et Fès-Saïss, et bientôt pour la construction d’un nouveau terminal à l’aéroport Tanger-Ibn Battouta.

Un terminal en mode hub à Casablanca

À l’aéroport Mohammed V de Casablanca, le plan prévoit l’aménagement d’une nouvelle piste, une nouvelle tour de contrôle et, cerise sur le gâteau, un nouveau terminal en configuration hub, premier du genre dans le pays. «Ce terminal sera doté des meilleures technologies associées aux aéroports hub dans le monde. Nous sommes actuellement dans la phase finale précédant le lancement du projet», a souligné Adel El Fakir, ajoutant que ce nouveau terminal abritera une gare raccordée à la future Ligne à grande vitesse (LGV) Kénitra-Marrakech.





«Tous les aéroports, chacun son positionnement et ses propres défis, seront livrés avant 2028, hormis celui de Casablanca, où les travaux devraient s’achever en 2029», assure le directeur général de l’ONDA. Et s’il est resté peu disert sur le mode de financement de cet ambitieux plan, il s’est montré rassurant quant à la santé financière de l’office: «Notre activité est rentable. Toutes les options sont ouvertes pour lever des fonds, aussi bien sur le marché national que sur l’international». «Avec le ministère délégué chargé du Budget et l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État, nous allons choisir la meilleure option pour le Maroc et pour l’ONDA», a-t-il ajouté.

L’ONDA projette également d’opérer une transformation profonde de son expérience client, en s’appuyant sur la digitalisation. Là encore, Adel El Fakir assure que les premiers résultats seront visibles avant l’opération «Marhaba 2025», et qu’en 2026, l’office «aura clôturé 80% du travail dans certains aéroports». Pour illustrer cette volonté, le DG de l’ONDA a montré aux journalistes présents ce mardi 18 février à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, le chantier de construction d’un grand Centre intelligent de tri automatisé, qui sera appelé à «révolutionner le traitement des bagages au Maroc».