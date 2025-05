Marhaba 2025: les détails d’un dispositif d’accueil inédit

Un dispositif de coordination conjointe entre les autorités marocaines et espagnoles est en place pour assurer le bon déroulement de l’opération Marhaba 2025. Cette année, pas moins de 3,5 millions de personnes, principalement des Marocains résidant en Europe, sont attendues, soit une hausse estimée à environ 4%, selon les conclusions de la 36ème réunion de la commission supérieure maroco-espagnole chargée de l’opération, qui s’est tenue en début de semaine à Cadix, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du vendredi 9 mai.

«Initialement prévue à Tanger, la réunion a été déplacée à Cadix pour coïncider avec l’inauguration de certaines infrastructures en cours de réalisation, destinées à faciliter la traversée et à améliorer l’accueil des passagers», lit-on. Cette réunion a permis de renforcer la coordination des mesures qui seront mises en œuvre entre le 15 juin et le 15 septembre, période correspondant au lancement et à la fin du plan d’action commun de 2025.

Les prévisions annoncent une augmentation de 5% du nombre de véhicules, qui devrait atteindre près de 890.000. Cette forte hausse pourrait être liée à la régularisation annoncée par le gouvernement espagnol, permettant à des milliers de migrants en situation illégale de régulariser leur statut, et donc de voyager.

Les deux parties ont recommandé la mobilisation du plus grand nombre possible de fonctionnaires, bénévoles et professionnels dans divers domaines pour garantir le succès de l’opération. Plus de 12.000 traversées maritimes ont été programmées, soit une augmentation de 84% par rapport à 2004. Près de 60.000 personnes seront mobilisées, tous secteurs confondus. Les autorités espagnoles ont annoncé le recrutement d’au moins 29.000 personnes pour cette opération.

Côté espagnol toujours, l’opération s’articule autour d’un plan spécial de protection civile impliquant 20 agences gouvernementales aux niveaux régional et local. Neuf ports sont concernés: Melilla, Sebta, Valence, Algésiras, Almería, Motril, Malaga, Tarifa et Alicante. Du côté marocain, les ports impliqués sont Tanger-Ville, Tanger Med, ainsi que les ports d’Al Hoceima et Nador.

Cette opération, considérée comme le plus grand mouvement organisé de population en Europe, mobilisera plus de 20.000 personnes entre agents des forces de sécurité, personnels de santé, bénévoles de la Croix-Rouge, assistants sociaux et traducteurs. Le Maroc alignera un nombre similaire de participants, incluant les institutions officielles, les administrations, les bénévoles, ainsi que la Fondation Mohammed V pour la solidarité et d’autres acteurs.