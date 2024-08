Opération Marhaba: les Marocains du monde au rendez-vous

Depuis le début de l’opération Marhaba, le 13 juin 2024, les Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont été plus nombreux à effectuer la traversée de la Méditerranée pour visiter le pays, dépassant même les chiffres de l’année passée pourtant marquée par des records historiques.

Depuis le début de l’opération Marhaba, le 13 juin 2024, les Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont été plus nombreux à effectuer la traversée de la Méditerranée pour visiter le pays, dépassant même les chiffres de l’année passée pourtant marquée par des records historiques. C’est ce que souligne magazine Challenge, citant les chiffres officiels de la Guardia Civil espagnole.

Ainsi, quelque 1 517 000 personnes ont transité, jusque-là, par les sept ports dédiés à cette opération, représentant une augmentation de 6,6% par rapport à 2023. Les Marocains du monde optent généralement pour le port d’Algésiras avec 597.770 passagers, ajoute la même source, faisant état également d’une hausse de 8,8% du nombre de véhicules.

Les autorités espagnoles s’attendent, cette année, à des records dépassant les pics de 2023, qui a enregistré quelque 3,2 millions de passagers (+10,6%) et le transit de 775.366 véhicules (+11,5%).

«S’agissant l’opération des retours, l’affluence est moins importante à cette date comparativement à l’année précédente, avec des baisses de 4,3% des voyageurs et de 1,3% des véhicules», lit-on.

Les grands déplacements des MRE pour passer leurs vacances estivales dans le Royaume représentent une aubaine pour les villes du Sud de l’Espagne, dont les autorités intensifient les efforts pour fluidifier les transits, en coordination avec leurs homologues marocaines. Les deux pays mettent en place, tous les ans, un important dispositif et mobilisent les ressources humaines nécessaires au bon déroulement de cette opération.

A rappeler que les transferts MRE ont réalisé un nouveau record en 2023. Selon le Rapport annuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale du Maroc 2023, publié par l’Office des changes, elles ont atteint 115,3 milliards de dirhams, signant ainsi une hausse de 4,1% en un an. Ce niveau de croissance est supérieur à la moyenne mondiale des transferts de fonds réalisés par les diasporas internationales issus des pays en développement, l’année dernière.

Pour cette année, les transferts de fonds effectués par les MRE ont poursuivi leur tendance haussière, pour atteindre 56,72 milliards de dirhams à fin juin dernier, en hausse de 1,8% en comparaison avec la même période de l’année précédente.