Opération Marhaba: afflux massif de MRE au port de Tanger Med

Le port de Tanger Med a connu la semaine dernière un afflux exceptionnel de Marocains résidant à l’étranger (MRE) qui ont célébré la fête de l’Aïd Al Adha au Maroc. La traversée du Détroit a enregistré des chiffres sans précédent avec une augmentation de plus de 90% en comparaison avec la même période de l’année dernière, rapporte Assabah du week-end (22 et 23 juin).

Selon le ministère de l’Intérieur espagnol, 50.000 personnes ont transité par les ports andalous à destination du Maroc entre le 13 et le 15 juin. Ils ont effectué ce voyage à bord de 15.467 véhicules et un grand nombre d’autocars de transport international de voyageurs. Les autorités espagnoles estiment que le nombre de véhicules devrait augmenter de 6% et celui des passagers de 4% lors de cette édition Marhaba 2024, qui a démarré le 5 juin. La période d’affluence entre le Maroc et l’Espagne sera concentrée sur les derniers jours du mois de juillet pour les arrivées et du 30 août au 5 septembre pour les retours.

Les institutions gouvernementales, la Direction générale de la sûreté nationale, les secteurs privés concernés et la Fondation Mohammed V pour la solidarité ont pris toutes les mesures nécessaires pour accompagner le déplacement des MRE et faciliter l’opération de transit, d’accueil et d’assistance.

Pour rappel, l’opération Marhaba 2024 a démarré le 5 juin sous la présidence effective du roi Mohammed VI. La Fondation Mohammed V pour la solidarité a activé le dispositif d’accueil global en ouvrant 24 sites d’assistance et d’accompagnement des membres de la communauté au Maroc et à l’étranger.

A cet égard, le ministre espagnol de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska a salué «l’excellente coordination» entre son pays et le Maroc dans le cadre de l’opération «Marhaba 2024», en soulignant que «le Maroc et l’Espagne ont mis en place un important dispositif et mobilisé toutes les ressources humaines impliquées dans cette opération pour garantir son bon déroulement. L’excellente coordination entre les autorités marocaines et leurs homologues espagnoles permettra sans nul doute de gérer de la meilleurs manière possible les chiffres records de passagers et de véhicules prévus lors de cette opération».