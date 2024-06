Opération Marhaba 2024: près de 50.000 voyageurs ont traversé les ports espagnols du 13 au 15 juin

Beau démarrage pour l’Opération Marhaba 2024. Près de 50.000 voyageurs ont traversé l’Espagne durant les trois premiers jours de cette opération qui a commencé dans la péninsule ibérique le 13 juin, d’après l’agence de presse espagnole Europa Press, qui cite les chiffres du ministère espagnol de l’Intérieur. Cela représente une hausse de 90,7% par rapport aux trois premiers jours de l’édition 2023, précise la même source.

Concrètement, un total de 14.286 passagers a été enregistré le 13 juin, 15.438 passagers le 14 juin et un pic de 20.222 voyageurs le 15 juin, soit deux jours avant la célébration de l’Aïd Al-Adha au Maroc.

L’Opération Marhaba 2024 a démarré depuis le mercredi 5 juin au Maroc et se poursuivra jusqu’au 15 septembre 2024. Lancée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, cette 24ème édition propose un dispositif d’accueil global en faveur des Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Ce dispositif comprend notamment un plan de flotte intégrant 29 navires et 7 opérateurs maritimes, desservant 11 lignes maritimes et disposant d’une capacité globale de plus de 7 millions de passagers, 2 millions de véhicules et 8.000 rotations. Il comporte aussi la mise à niveau des infrastructures portuaires à Tanger Med, Tanger ville, Nador et Al Hoceima, avec des améliorations en matière de confort et d’aspects pratiques (îlots de détente, espaces ombragés, passerelles, système d’affichage et signalisation, dragage des postes car-ferries…).