Opération Marhaba: un afflux exceptionnel des MRE depuis le début juin

La fin de la saison scolaire dans la plupart des pays européens et sa coïncidence avec la célébration de l’Aïd-Adha ont poussé les Marocains résidant à l’étranger à anticiper leurs vacances pour rentrer au Maroc. Seul hic, rapporte le correspondant d’Al Ahdath Al Maghribia: les difficultés rencontrées par les MRE au niveau de la traversée à partir du port d’Algesiras vers Tanger Med. Un grand nombre de voyageurs ont critiqué le desorde qui règne au port d’Algerisas, où la plupart d’entre eux ont raté le départ des navires à cause du retard pris dans l’accès à la zone d’embarquement, en raison de l’existence d’un seul passage.

Le problème s’aggrave davantage quand on sait que les navires accusent des retards au départ et à l’arrivée au port de Tanger Med, en attendant qu’un quai soit libre pour l’accostage.

Mais malgré toutes ces difficultés, beaucoup de membres de la communauté marocaine à l’étranger préfèrent transiter par le port de Tanger Med, bien que le billet soit plus cher en comparaison avec la traversée via le port de Sebta. Ils expliquent ce choix par la souplesse et la facilité des procédures douanières et la fluidité du transit, contrairement à ce qui se passe à Bab Sebta où l’attente est interminable.

Bien que l’on ne dispose pas encore de statistiques, des sources proches de l’opération Marhaba 2024 indiquent que le nombre des voyageurs a fortement augmenté la semaine dernière, par rapport à la même période de l’année dernière. C’est d’ailleurs ce qui a poussé les autorités marocaines à lancer officiellement l’opération Marhaba dès le début du mois de juin, en prévision d’un afflux important de la communauté marocaine résidant à l’étranger.

Les pouvoirs publics, relaie Al Ahdath Al Maghribia, s’attendent à ce que l’opération de la traversée atteigne son pic en cette fin de week-end, après la fin de la saison scolaire dans la plupart des pays européens et la célébration de l’Aïd Al-Adha ce lundi 17 juin 2024.

Pour rappel, l’opération Marhaba 2024 a démarré le 13 juin sous la présidence effective du roi Mohammed VI. La Fondation Mohammed V pour la solidarité, qui contribue à cette opération avec l’ensemble des parties prenantes, a activé le dispositif d’accueil global en ouvrant 24 sites d’assistance et d’accompagnement des membres de la communauté au Maroc et à l’étranger.