Opération Marhaba: des arrivées records prévues avant l’Aïd al-Adha

Les autorités s’attendent, dans les prochains jours, à une forte affluence des Marocains résidant à l’étranger (MRE) dans les passages frontaliers notamment ceux situés au nord du Royaume. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 13 juin, que les autorités prévoient que les traversées commenceront, plus tôt que d’habitude, cette année sachant que la plupart des MRE désirent passer la fête de l’Aïd Al Adha avec leurs familles.

Ainsi, plusieurs compagnies de transport maritime ont décidé d’organiser des rotations supplémentaires entre les deux rives à partir du 15 juin. Une date qui représente le rendez-vous annuel du lancement officiel de l’opération Marhaba.

Sauf que cette année et sur instructions royales, la Fondation Mohammed V a lancé l’opération d’accueil des MRE à partir du 5 juin en activant 24 sites d’assistance à l’intérieur et à l’extérieur du Royaume. 18 espaces d’assistance et d’accompagnement sont déjà opérationnels dans les villes de Tanger, Al Hoceima, Nador, Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir ainsi qu’au niveau des postes frontaliers de Sebta et Melilia... A l’étranger ce sont 6 espaces qui ont été réservés à l’accueil des MRE dans les ports européens de Gènes (Italie) Sète et Marseille ( France), Motrii, Alméria et Algésiras ( Espagne).

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que les départements ministériels, les services de sécurité, la police des frontières, les autorités aéroportuaires ainsi que le secteur privé et la société civile se sont mobilisés pour assurer le passage d’environ 3 millions de Marocains du monde. Les mêmes services d’assistance ont renforcé leur présence à bord des navires long-courriers pour fournir l’aide nécessaire aux MRE aussi bien au départ qu’à l’arrivée.

En prévision d’une grande affluence des passagers durant les deux prochaines semaines, plusieurs moyens logistiques et autres ont été mobilisés pour éviter les longues files d’attente dans les postes-frontières en renforçant la flotte maritime au niveau du port de Tanger-Med afin de pouvoir transporter 40.000 voyageurs et 10.000 véhicules par jour.