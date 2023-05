Opération Marhaba 2023: cet été, plus de 30 navires mobilisés pour les vacances des MRE

En coordination avec les autorités compétentes en la matière, tant marocaines qu’espagnoles, le ministère du Transport et de la Logistique et les services de la marine marchande s’activent en ce moment même à organiser l’ensemble des mesures à prendre, qui seront même d’assurer le déroulement dans les meilleures conditions de l’opération Marhaba de cet été 2023.

C’est Mohammed Abdeljalil qui l’a lui-même annoncé au Parlement, devant les députés qui siègent à la Commission des Infrastructures, de l’énergie, des minéraux et de l’environnement.

Pour mettre en oeuvre cette série de mesures et assurer leur suivi, en coordination avec l’ensemble des intervenants des deux rives, de même que les compagnies maritimes concernées par cette opération, ce sont, en tout, quatre commissions qui ont été instaurées, relaie Al Ahdath Al Maghribia, ce jeudi 11 mai.

Le quotidien les cite nommément, par leurs thématiques dédiées: «la commission maritime nationale, la commission maritime mixte maroco-espagnole, la commission nationale chargée de l’opération de transit et la commission mixte maroco-espagnole chargée de la préparation de l’opération de transit».

Devant les députés, le ministre a révélé que le gouvernement marocain mobilisera «une flotte de 33 bateaux de neuf compagnies différentes pour assurer l’ensemble des liaisons maritimes entre les ports marocains et ceux de l’Espagne, de la France et de l’Italie à travers douze lignes maritimes».

Cette flotte assurera, a précisé Mohammed Abdeljalil, «un total de 538 traversées maritimes hebdomadaires et une capacité estimée à plus de 500.000 passagers et pas moins de 136.000 véhicules par semaine»

Toujours au Parlement, dans un autre exposé devant ces mêmes députés, le directeur de la Marine marchande, Najib El Karkouri, a fait savoir que «les bateaux, qui seront mobilisés pour cette opération, seront soumis à un contrôle technique pour s’assurer de leur conformité avec les conventions internationales relatives à la sécurité maritime et la réglementation internationale des transports maritimes».

Il a également souligné que les services compétents veillaient au fait que «les bateaux respectent scrupuleusement le cahier des charges et les conditions de travail à bord des navires».

La réservation des billets, a-t-il expliqué, sera également adoptée dans l’ensemble des lignes maritimes concernées par l’opération Marhaba 2023, afin de permettre aux personnes en charge de celles-ci d’arrêter le nombre de passagers et de prendre les mesures nécessaires à même d’assurer une circulation fluide entre les deux rives.

L’an dernier, l’opération Marhaba, rappelle le quotidien casablancais, avait mobilisé un total de 32 navires sur l’ensemble des lignes maritimes reliant les ports marocains aux ports espagnols, français et italiens, avec une capacité totale d’environ 478.000 passagers et 123.000 voitures, via 571 voyages hebdomadaires.