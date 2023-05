Sud de l’Espagne: des Marocains dépouillés sur les routes, victimes de faux policiers

Nouvelle alerte des autorités espagnoles sur l’existence de bandes criminelles organisées qui ciblent, sur les routes d’Espagne, les Marocains résidant dans ce pays ou alors les touristes nationaux qui y affluent en nombre au cours de cette période de l’année, rapporte Al Ahdath Al Maghribiya, ce lundi 8 mai.

Le mode opératoire est le même depuis toujours, affirme la même source, surtout sur la route A7, très empruntée des Marocains: des bandes criminelles, dont les membres se déguisent en policiers espagnols, interceptent les Marocains ou dressent carrément de faux barrages.

Lors de tout aussi faux contrôle d’identité et de bagages, ils mettent la main sur l’argent et les objets de valeur avant de disparaître dans la nature.

Citant des sources espagnoles, la publication affirme que des déclarations relatives à ce genre de crimes ont déjà eu lieu.

Selon Al Ahdath Al Maghribiya, les autorités espagnoles sont plus claires: il ne faut jamais obtempérer et s’arrêter à un barrage dressé loin des agglomérations urbaines, ou près des aires de repos et des stations de péage, généralement très fréquentées.

Parmi les Marocains victime de ces actes en bande organisée, des usagers des routes espagnoles ont d’ailleurs partagé des photos de ces faux barrages, un avertissement pour ceux qui empruntent ces routes. Mais le danger demeure vivace.

Cet appel à faire preuve de vigilance est d’autant plus pressant que la période du grand retour estival des Marocains d’Espagne approche, et plus généralement ceux d’Europe. Une opération Marhaba est à cet égard organisée chaque année par la fondation Mohammed V pour la Solidarité, entre les mois de juin et de septembre.