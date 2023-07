Opération Marhaba: le week-end de tous les records au port de Tarifa

Marquant le retour des Marocains résidant en Europe pour la saison estivale, l’opération Marhaba bat son plein. A lui seul, le port de Tarifa au sud de l’Espagne a enregistré une affluence record avec 11.300 passagers et 1.869 voitures qui y ont transité les samedi 8 et dimanche 9 juillet derniers. Le tout, à travers 30 rotations, soit le plus important taux de fréquentation de la saison, lit-on sur la page Twitter de cette plateforme.

🚢 #Marhaba2023



🔵Gracias al BILLETE CERRADO el Puerto de #Tarifa embarca 11.300 pasajeros y 1.869 coches entre sábado y domingo en 30 rotaciones, convirtiéndose este fin de semana en este puerto en el de mayor actividad de lo que llevamos de #OPE2023#Tarifa20añosSchengen pic.twitter.com/44PXNHMjBh — Puerto de Tarifa (@puertotarifa) July 10, 2023

Cette année encore, le système de «billet fermé» stipulant que les passagers se doivent d’être munis, avant embarcation, d’un billet retour, avec une date et heure de voyage fermes, a été de mise.

Sur hautes instructions royales, la Fondation Mohammed V pour la solidarité a lancé l’opération «Marhaba 2023» d’accueil des Marocains résidant à l’étranger le lundi 5 juin. Cette opération se poursuivra jusqu’à vendredi 15 septembre.

La Fondation, qui contribue à cette opération avec l’ensemble des parties prenantes nationales, a activé le dispositif d’accueil global au niveau du Maroc, de la France, de l’Italie et de l’Espagne, composé de vingt-quatre (24) sites d’assistance et d’accompagnement des membres de la communauté, indiquait la Fondation dans un communiqué, précisant que ces sites resteront opérationnels durant toute la période de l’opération –soit trois mois et demi (3,5) pendant les phases d’arrivée et de retour.

Dix-huit espaces d’accueil sont opérationnels au Maroc. Ils se situent dans les ports de Tanger Med, Tanger Ville, Al Hoceima et Nador, dans les aéroports de Casablanca Mohammed V, Rabat-Salé, Oujda Angad, Nador, Agadir Al Massira, Fès Saïss, Marrakech Menara et Tanger Ibn Battouta, dans les aires de repos Méditerranée, Jebha, Tazaghine et Smir M’Diq ainsi qu’au niveau des postes frontaliers de Bab Sebta et Melilla. A l’étranger, six (6) espaces Marhaba sont situés au niveau des ports européens de Gênes (Italie), Sète et Marseille (France), Motril, Alméria et Algésiras (Espagne).

Un effectif de près de 1.400 personnes, comprenant les équipes de la Fondation, les assistantes sociales, les médecins, les cadres paramédicaux et les volontaires, est mobilisé pour la réussite de cette opération.