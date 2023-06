Aéroport Casablanca Mohammed V: mise en service d’une nouvelle Zone Arrivée

Mise en service le mardi 27 juin, la nouvelle zone dédiée aux arrivées internationales, commune au Terminal 1 et au Terminal 2, permet d’augmenter la capacité d’accueil des passagers à l’arrivée et de réduire le délai de livraison de leurs bagages. Son inauguration s’accompagne de celle d’une nouvelle zone de contrôle des passeports (marocains et internationaux), plus spacieuse, autorisant une gestion dynamique des files d’attente selon les besoins d’exploitation.

L’entrée en service de cette nouvelle Zone Arrivée, qui accompagne la croissance du trafic à l’arrivée, coïncide avec la pointe estivale et l’opération Marhaba, pilotée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, précise l’ONDA par le biais d’un communiqué.

La nouvelle zone de livraison de bagages adopte un équipement de dernière génération, avec des carrousels inclinés offrant une capacité de traitement supérieure et réduisant d’autant les délais d’attente. D’ailleurs, dès mars 2023, l’Office national des aéroports (ONDA) avait procédé au remplacement de 3 tapis bagages par de nouveaux équipements, auxquels s’ajoute aujourd’hui un nouveau tapis, portant le nombre total à 9 tapis bagages.

Un investissement de 305 millions de dirhams

D’une superficie de 3.500 m2, la nouvelle Zone dispose de 47 positions, dont 1 pour les passagers à mobilité réduite (PMR) et 6 pour le «fast track». Notons que le projet a nécessité, dans sa globalité, un investissement de 305 millions de dirhams. Les travaux de construction et d’aménagement ont mobilisé 200 personnes et ont fait appel à 7 entreprises marocaines, en plus de deux étrangères.

Cette nouvelle infrastructure fait partie d’un projet plus ambitieux, visant l’extension de l’aéroport Casablanca Mohammed V avec la construction d’une zone centrale à trois niveaux, située entre les deux terminaux. Celle-ci comprendra, en plus de la nouvelle Zone Arrivée commune aux terminaux 1 et 2, une zone dédiée aux passagers en correspondance et une autre dédiée au trafic intérieur.

La cérémonie de mise en service de la nouvelle Zone Arrivée de l’aéroport Casablanca Mohammed V a été présidée par Habiba Laklalech, Directrice générale de l’ONDA, en présence de Abdallah Chater, gouverneur de la Province de Nouaceur, des représentants des services publics de l’aéroport, ainsi que des équipes de l’aéroport Casablanca Mohammed V et de l’ONDA qui ont travaillé sur le projet.