Présentation officielle de «100 Marocains qui ont fait l’Histoire», une lecture incarnée du récit national

La sortie d’un livre est toujours un événement, mais lorsque celui-ci propose une relecture audacieuse et plurielle de l’histoire marocaine, il devient une pierre angulaire dans la construction de la mémoire collective. C’est le cas de «100 Marocains qui ont fait l’Histoire – Des origines au seuil du 20ᵉ siècle», le dernier ouvrage de Mouna Hachim, publié par les Editions Le360. Présenté officiellement le jeudi 30 avril à Casablanca, ce livre de 513 pages marque la première publication de la maison d’édition du média en ligne, tout en s’inscrivant dans une démarche de valorisation du patrimoine et de transmission.

Issu d’un projet initialement conçu sous forme audiovisuelle, diffusé sur Le360 pendant deux ans et demi en arabe et en français, l’ouvrage a fait l’objet d’une réécriture complète. Il propose une structuration chronologique couvrant une période allant de l’Antiquité, avec des figures datant de 300 ans avant Jésus-Christ, jusqu’au début du 20ᵉ siècle. À travers cent trajectoires, Mouna Hachim invite le lecteur à une «lecture incarnée de l’histoire marocaine», où chaque personnage, qu’il soit souverain, savant, mystique, diplomate, explorateur ou femme de pouvoir ou de savoir, éclaire un moment, un territoire ou une dynamique particulière.

Modérateur du débat lors de cette présentation, Karim Serraj, journaliste et chroniqueur à Le360, a souligné la singularité de cette approche. «Ce livre est étonnant par la richesse et la diversité des profils qu’il met en avant. Il permet de revisiter l’histoire du Maroc non pas à travers celle des dynasties et des personnages célèbres que l’on retrouve dans les livres d’histoire, mais à travers des profils souvent ignorés ou mal connus dans le récit national», explique-t-il. L’un des apports majeurs de l’ouvrage réside en effet dans sa capacité à sortir des sentiers battus, en accordant une place centrale à des acteurs historiques moins visibles, mais tout aussi déterminants.

Parmi ces figures, seize portraits de femmes, savantes, médecins ou femmes de pouvoir, occupent une place de choix. «C’est un livre qui accorde une part très importante aux femmes», a insisté Karim Serraj, rappelant que ces dernières ont, «participé et tout comme les hommes construit l’histoire de notre pays». Cette attention portée aux trajectoires féminines s’inscrit dans une volonté plus large de refléter la diversité religieuse et culturelle du Maroc à travers les siècles. «Ce n’est ni un panthéon ni un dictionnaire biographique», précise Mouna Hachim, mais «une traversée» qui met en relation des destins parfois éloignés dans le temps pour faire émerger une continuité historique fondée sur les circulations, les échanges et la pluralité.

Lors de la rencontre-signature autour de l'ouvrage «100 Marocains qui ont fait l’Histoire» de Mouna Hachim, jeudi 30 avril à Casablanca. (A.Gadrouz/Le360)

L’auteure, dont c’est le dixième ouvrage, a expliqué que l’idée du livre s’est imposée «par elle-même» après la diffusion de la série audiovisuelle. «Il fallait regrouper ces personnages, les faire dialoguer entre eux parce que, par la force des choses, dans la série, ils peuvent paraître vivre leur vie séparément. Mais là, ils dialoguent entre eux en dépit de l’espace et du temps. Ils montrent que l’histoire du Maroc s’écrit à plusieurs voix», a-t-elle déclaré. Ce dialogue posthume entre les époques et les personnalités offre une «proposition historiographique» qui vise à raconter l’histoire autrement, en s’éloignant des récits institutionnels pour privilégier «le vécu» et «les aspects quotidiens» de ceux qui ont façonné le pays.

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Les illustrations de Nadir El Arraoui, qui prolongent l’univers visuel de la série audiovisuelle, renforcent cette dimension pédagogique et ludique. «Le livre s’adresse non seulement aux personnes qui cherchent à approfondir leurs connaissances de l’histoire, mais aussi aux jeunes, grâce à un graphisme qui accompagne le texte et donne un caractère très ludique à l’ouvrage», souligne Karim Serraj. Cette accessibilité est l’un des atouts majeurs du livre, qui parvient à concilier rigueur historique et narration captivante.

Mouna Hachim, dont les travaux s’attachent depuis plusieurs années à l’histoire et aux mémoires du Maroc, voit dans ce livre une nouvelle étape de son «travail de transmission et de réflexion sur les récits nationaux». «L’histoire n’est pas forcément derrière nous. C’est ce que nous construisons aujourd’hui», nous dit-elle. À méditer.

En publiant cet ouvrage, Le360 confirme sa volonté de contribuer à la valorisation du patrimoine culturel marocain. «Le média entend enrichir le secteur des livres par des parutions en phase avec ses valeurs et cette présentation n’est que la première d’une longue série», a rappelé Karim Serraj. «100 Marocains qui ont fait l’Histoire» s’inscrit ainsi dans une dynamique plus large de réappropriation et de réinterprétation de l’histoire, en offrant une galerie de portraits où se côtoient figures centrales et acteurs méconnus. «La liste n’est pas fermée, c’est une liste ouverte», a précisé Mouna Hachim, laissant la porte ouverte à de futures explorations.

À travers ce livre, c’est une invitation à «prendre conscience» que l’histoire se construit au quotidien, par des individus dont les actions, aussi modestes soient-elles, ont contribué à façonner le Maroc d’aujourd’hui. «Le but n’est pas vraiment de façonner des modèles, mais de donner envie de découvrir», résume l’auteure. Une démarche qui, au-delà de la simple compilation biographique, propose une véritable réflexion sur la manière dont un espace se construit dans la durée, à travers la diversité de ses acteurs et la richesse de ses héritages.