Mouna Hachim propose un voyage au cœur des villes et villages du Maroc

Mouna Hachim a présenté son dernier ouvrage Villes et Villages du Maroc: Étymologie, Histoire et Légendes, édité et distribué par Sochepress, mardi 1er octobre 2024 à l’Artorium de Casablanca. (A.Et-Tahiry/Le360)

Mouna Hachim a présenté son dernier ouvrage Villes et Villages du Maroc: Étymologie, Histoire et Légendes, édité et distribué par Sochepress, mardi 1er octobre 2024 à l’Artorium de Casablanca.

Ce dictionnaire de plus de 460 entrées plonge les lecteurs dans l’univers des noms des villes et villages marocains. À travers ce voyage, elle offre une perspective unique sur l’histoire et les légendes qui ont façonné ces localités au fil des siècles.

La toponymie, science des noms de lieux, occupe une place centrale dans cet ouvrage. En retraçant l’étymologie des toponymes, Mouna Hachim met en lumière les multiples influences linguistiques et culturelles qui ont contribué à forger l’identité des villes et villages du Maroc.

Venue à l’histoire par le biais de la littérature, Mouna Hachim travaille sur la mémoire historique et culturelle du Maroc. Titulaire d’un diplôme en littérature comparée de l’université Hassan II de Casablanca, elle est romancière, essayiste et chercheuse en histoire.

Auteure prolifique, elle a publié notamment Les enfants de la Chaouia, Dictionnaire des noms de famille du Maroc, Histoire inattendue du Maroc, Les Manuscrits perdus et Ben Toumert ou le dernier jour des voilés. Elle a également participé à des émissions radiophoniques et télévisées et à des documentaires axés sur le patrimoine culturel et architectural et la généalogie au Maroc.

Lire aussi : Au SIEL, Mouna Hachim présente son dernier ouvrage «Villes et villages du Maroc. Étymologie, histoire et légendes»

Par son écriture accessible, elle s’attache à rendre compréhensibles des sujets souvent complexes, tout en mettant en lumière l’importance du patrimoine immatériel du Royaume.

Lors de la présentation, Hafsa Bakri la modératrice, a mis l’accent sur l’humanité dans le travail de Mouna Hachim. Elle a souligné combien l’auteure, au-delà de l’érudition de ses travaux, insuffle une dimension profondément humaniste à ses recherches, en tissant des liens entre l’histoire collective et les histoires personnelles cachées derrière chaque toponyme. Ce souci d’humaniser l’étude confère à l’ouvrage une résonance particulière, permettant aux lecteurs de se reconnecter avec leurs propres racines, leur identité et leur patrimoine.

Les échanges ont permis de mettre en lumière les efforts déployés par Mouna Hachim pour documenter les aspects méconnus de la toponymie marocaine, contribuant ainsi à renforcer la connaissance du public sur la diversité des influences qui ont façonné l’identité des villes et villages du Maroc.

En plus de son intérêt historique et culturel, l’ouvrage se distingue par sa capacité à capter l’imaginaire collectif à travers les légendes qui entourent certains lieux emblématiques. Il offre ainsi un voyage passionnant, à la fois érudit et accessible, pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre les racines profondes du Maroc à travers ses toponymes.

Déjà disponible dans les librairies et points de vente Sochepress, Villes et Villages du Maroc: Étymologie, Histoire et Légendes est une invitation à redécouvrir le Maroc sous un angle inédit.