Mouna Hachim publie aux éditions Le360 «100 Marocains qui ont fait l’Histoire – Des origines au seuil du 20e siècle»

Signé Mouna Hachim, le livre «100 Marocains qui ont fait l’Histoire» propose en 513 pages une traversée de l’histoire du Maroc à hauteur d’individus — célèbres ou méconnus — qui ont façonné le destin du pays.

À travers cent portraits, l’auteure invite à renouveler le regard sur notre Histoire. Il ne s’agit pas seulement de raconter dynasties et grands événements, mais aussi de redonner place aux marges, aux figures oubliées et aux trajectoires fragmentaires. Rois antiques, juristes, médecins, savants, poètes, mystiques, diplomates, voyageurs, résistants, femmes de pouvoir: chaque chapitre ouvre une porte sur une époque et un territoire.

Couverture de l'ouvrage «100 Marocains qui ont fait l’Histoire – Des origines au seuil du 20ᵉ siècle», Mouna Hachim, illustrations: Nadir El Arraoui, éditions Le360.

Le passage du format audiovisuel au livre permet de relier ces vies entre elles. Là où la capsule isolait une figure, l’ouvrage construit une continuité. En suivant un fil chronologique, l’ensemble fait apparaître un Maroc pluriel, carrefour entre Afrique et Méditerranée, entre Orient et Occident, entre centres et périphéries.

Le livre est accompagné de cent illustrations originales réalisées par Nadir El Arraoui, qui renforcent la dimension visuelle de la démarche.

Cette édition prolonge ainsi une aventure éditoriale née en ligne, en lui donnant une cohérence et une profondeur historique nouvelles. Sans prétendre à l’exhaustivité, l’ouvrage entend enrichir le récit national en y réintroduisant des voix longtemps laissées de côté.

Il met également en lumière la pluralité religieuse et culturelle du pays, en intégrant des trajectoires musulmanes, juives et chrétiennes, tout en accordant une attention particulière aux femmes, dont la présence dans les sources demeure souvent fragmentaire.

En publiant ce livre, qui reprend des contenus déjà mis en ligne sur Le360, ce média entend contribuer à la valorisation du patrimoine et à l’enrichissement du secteur des livres par des parutions en phase avec ses valeurs.

Essayiste, romancière et chroniqueuse, Mouna Hachim poursuit avec ce dixième livre un travail de transmission engagé depuis plusieurs années: rendre l’Histoire plus proche et plus incarnée.

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«100 Marocains qui ont fait l’Histoire– Des origines au seuil du 20ᵉ siècle»

Auteure: Mouna Hachim. Illustrations: Nadir El Arraoui. Éditions Le360. ISBN: 978-9920-25-476-2. Prix public: 250 DH.

Disponible en librairie (sur commande) et auprès des éditions Le360.

Contact: 05 29 02 80 21