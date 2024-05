Opération Marhaba: un départ avant l’heure, des records en vue

Le début de l’opération Marhaba aura lieu deux jours plus tôt que d’habitude, soit le 13 juin 2024, en raison de la fête de l’Aïd Al Adha, qui devrait intervenir le 17 juin 2024, indique Les Inspirations Éco de ce jeudi 23 mai 2024.

Le quotidien précise qu’il est prévu que l’opération se poursuive jusqu’au 15 septembre 2024.

«Selon les estimations, des sommets historiques devraient être atteints, avec l’arrivée de 3,3 millions de personnes, soit 4% de plus que l’année dernière, lors de laquelle 3.165.328 personnes se sont rendues au Maroc. Une augmentation de 6% du nombre de véhicules est également attendue, soit plus de 800.000, contre 642.000 en 2023», précise Les Inspirations Éco.

Pour répondre à cette affluence, un dispositif important a été mis en place, comprenant un plan de flotte intégrant 32 navires et 7 opérateurs maritimes, a dévoilé la commission-mixte à l’issue de la réunion.

Ce plan desservira 11 lignes maritimes offrant une capacité globale de plus de 7 millions de passagers, 2 millions de véhicules et 8.000 rotations.

Uniquement en Espagne, l’opération implique 19 organismes, neuf ports et près de 27.000 personnes, dont des effectifs des forces et corps de sécurité de l’État, le personnel de santé, les bénévoles de la Croix-Rouge, les assistants sociaux et les traducteurs.

Il s’agit du plus grand dispositif européen de ce genre, et l’un des plus importants à l’échelle mondiale.

«À compter du 13 juin, des esplanades d’embarquement s’étendront sur 146.000 mètres carrés à travers divers points de départ, offrant plus de 4.500 places dédiées aux voitures particulières. De plus, des espaces couverts de 53.000 mètres carrés seront aménagés, en plus des 328.000 places de stationnement et d’attente. Du côté espagnol, les dispositifs de sécurité déployés seront composés de 26.100 agents de la police nationale et de la garde civile, auxquels s’ajoutera un renfort de 789 personnes», indique encore le quotidien.

Des fonds importants ont été débloqués en prévision de cette opération, notamment pour la mise à niveau des infrastructures portuaires à Tanger-Med, Tanger-ville, Nador et Al Hoceïma, avec des améliorations en matière de confort et de facilitation pour les passagers, comme l’installation d’îlots de détente, de surfaces ombragées ou encore des systèmes d’affichage et de signalisation.