Opération Marhaba: dysfonctionnements constatés au port d'Algésiras

Un climat de confusion règne au port d’Algésiras, alors que l’opération Marhaba 2024 a prématurément débuté, peu avant la saison estivale. Les autorités portuaires espagnoles et celles de cette ville du sud de l’Espagne ne semblent pas vraiment se soucier du timing exceptionnellement avancé du lancement de cette opération, qui intervient cette année avec les célébrations de Aïd Al-Adha.

Selon Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 12 juin 2024, les passagers marocains qui se rendent au port d’Algésiras se retrouvent actuellement confrontés à une grande confusion, surtout en ce qui concerne les files d’attente désignées pour l’embarquement à bord des ferries à destination du port Tanger-Med.

Le correspondant du quotidien fait état d’un encombrement de véhicules et d’un manque d’organisation patent, affectant l’ensemble des passagers à destination de Tanger-Med, et qui diffère de ceux qui s’apprêtent à embarquer pour le port de Sebta, dont la file est visiblement mieux organisée, et dont la procédure d’embarquement est fluide.

Contrairement aux années précédentes, les agents marocains chargés d’orienter les passagers au port d’Algesiras et de faciliter la communication en arabe entre les membres de la diaspora et les autorités portuaires, sont absents cette année, ce qui contraint les passagers à ne devoir exclusivement communiquer qu’en espagnol.

Cette situation complique davantage leur traversée, surtout pour ceux qui proviennent d’autres pays que l’Espagne, relate Al Ahdath Al Maghribia.

Le quotidien précise aussi que les autorités portuaires ne leur ont réservé qu’une seule voie pour accéder à la zone de départ, et spécifie qu’une seule personne, qui vérifie la validité des billets, y officie toute la journée.

Cette situation ralentit la circulation des véhicules, dont les conducteurs et les passagers se retrouvent à avancer lentement sur de longues files de plusieurs dizaines de mètres, ce qui crée plusieurs dysfonctionnements.

Al Ahdath Al Maghribia indique aussi que la décision des autorités portuaires du port d’Algésiras de n’accorder qu’une seule voie à l’accès aux ferries desservant le port de Tanger Med, et le fait d’avoir adopté cette méthode de contrôle, très lente, a été à l’origine de la colère de plusieurs passagers. Toutefois, leurs protestations se sont heurtées à l’indifférence des autorités portuaires espagnoles.

Le quotidien souligne par ailleurs que la situation risque de s’aggraver, au fur et à mesure que Aïd Al-Adha approche, et que le flux des passagers issus de la diaspora, désirant célébrer cette fête avec leur famille au Maroc augmente, sans compter les vacanciers, qui se feront de plus en plus nombreux.