Commission d’enquête sur les importations de bétail: l’USFP rejoint l’initiative des trois autres partis de l’opposition

Dans un climat politique tendu, marqué par une vive polémique autour des subventions gouvernementales destinées à l’importation de bétail, le groupe socialiste à la Chambre des représentants a officiellement annoncé son adhésion à une initiative parlementaire, visant à faire toute la lumière sur cette affaire.

Selon Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mercredi 9 avril, cette initiative, portée initialement par le groupe du Mouvement populaire (MP), avec le soutien du groupe du Progrès et du socialisme (PPS) et du groupe parlementaire de la Justice et du développement (PJD), appelle à la création d’une commission d’enquête parlementaire.

Cette dernière aurait pour mission d’examiner les circonstances entourant l’importation de bétail et les aides publiques octroyées au secteur de l’élevage, dans un contexte où les prix de la viande rouge ont continué à évoluer, et à des niveaux élevés, malgré les différentes formes de soutien financier mises en place par le gouvernement.

Dans une déclaration écrite, Abderrahim Chahid, président du groupe parlementaire de l’USFP, a affirmé, à ce sujet, que les députés du groupe socialiste ne pouvaient qu’être aux côtés de toutes les initiatives visant à renforcer le travail institutionnel, et à veiller à l’équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif dans le Royaume.

Il a également souligné que le groupe avait toujours été en faveur de l’activation des différents mécanismes permettant à l’institution législative d’exercer sa mission de contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation des mesures et des décisions prises dans le cadre de l’exécution du budget général.

Selon Al Ahdath Al Maghribia, Abderrahim Chahid a reconnu que son groupe était partie prenante dans l’initiative de création d’une commission d’enquête parlementaire sur les subventions destinées à l’importation de bétail.

Cette affirmation intervient dans un contexte marqué par des informations contradictoires et des divergences d’opinions, exprimées récemment au sein de la coalition gouvernementale, au sujet de ces subventions.

Le député socialiste a, par ailleurs, insisté sur le fait qu’«il serait politiquement et institutionnellement important que cette initiative contribue à faire toute la lumière sur la réalité de ces subventions, leur mode de distribution, et leur impact sur l’amélioration des conditions sociales des Marocains».