Marhaba 2025: 520 dessertes hebdomadaires pour renforcer le transport maritime entre le Maroc et le sud de l’Europe

L’offre spéciale relative au transport maritime de voyageurs entre le Maroc et le sud de l’Europe dans le cadre de l’opération «Marhaba 2025» sera renforcée par 520 dessertes hebdomadaires.

C’est ce qu’a déclaré Mustapha Baïtas, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, à l’issue du conseil de gouvernement hier jeudi 5 juin à Rabat.

Mustapha Baïtas a fait état de la mobilisation de 29 navires appartenant à sept compagnies maritimes pour assurer 12 dessertes entre les ports marocains et ceux d’Italie, de France et d’Espagne pour répondre de manière efficace aux flux attendus durant la période estivale. La capacité de l’offre spéciale de transport maritime a donc été portée à 500.000 passagers et 130.000 véhicules par semaine.

Les efforts déployés pour garantir le succès de cette opération portent aussi sur l’amélioration de la sécurité à travers le renforcement des équipements de contrôle aux frontières et l’accompagnement de proximité via 24 centres d’accueil, dont 18 sur le territoire national et 6 à l’étranger, outre la mobilisation d’équipes médicales spécialisées sur les routes et dans les aires de repos, a-t-il affirmé.

Mustapha Baïtas précise que les services consulaires seront mobilisés, comme à l’accoutumée les samedis, dimanches et jours fériés du 15 juin au 15 septembre.