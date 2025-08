Depuis la mi-juillet, une polémique agite la toile concernant la fréquentation touristique de Tétouan et de ses stations balnéaires. Certains internautes affirment que le nombre de visiteurs, qu’il s’agisse des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ou des vacanciers locaux, a sensiblement diminué, invoquant une activité commerciale atone. À l’inverse, d’autres contestent vigoureusement cette assertion, mettant en avant une affluence toujours aussi marquée, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 4 août. Les chiffres officiels, pour leur part, ne corroborent pas la thèse d’un déclin.

Les entrées des MRE via les différents ports maritimes affichent même une stabilité, dépassant les deux millions à fin juillet, avec des prévisions en hausse pour le mois d’août. La controverse, cependant, se cantonne aux réseaux sociaux, où chaque camp tente d’étayer son argumentaire à coups de témoignages et de photographies. Les partisans de la thèse d’une baisse pointent du doigt la comparaison avec l’année précédente: à la même période, Martil et les autres localités avoisinantes fourmillaient de touristes et de véhicules aux plaques d’immatriculation étrangères. Ils attribuent ce recul supposé à deux facteurs principaux: le coût de la vie, en nette augmentation, et la préférence des MRE pour d’autres destinations.

À l’opposé, leurs détracteurs brandissent des clichés attestant d’une affluence soutenue, ainsi que d’un trafic routier dense. Ils soulignent, par ailleurs, que la flambée des loyers saisonniers témoigne d’une demande toujours aussi vive, qu’elle émane des MRE ou des vacanciers marocains. Le débat, parfois houleux, a dévié vers des règlements de comptes contre les «spéculateurs et opportunistes» accusés de gonfler les prix abusivement. Plusieurs habitués de la région ont d’ailleurs exprimé leur exaspération face à cette inflation soudaine, évoquant une problématique récurrente. D’autres explications émergent, liées au calendrier: juillet ne serait plus, pour certaines familles, un mois propice aux départs, en raison des examens scolaires tardifs et des concours post-bac.

Selon Al Ahdath Al Maghribia, «ce décalage pourrait expliquer le report des arrivées massives au mois d’août». Quoi qu’il en soit, une chose est certaine: cette semaine, Tétouan et ses stations balnéaires ont bel et bien enregistré une forte présence touristique,. La prolongation des vacances d’été a permis une répartition des flux sur plusieurs semaines, et les prévisions tablent sur une nouvelle vague dès la semaine prochaine. En définitive, les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux relèvent davantage de la spéculation que de faits avérés. Leur propagation non vérifiée laisse même soupçonner des motivations inavouées, visant à entacher l’attractivité touristique du Maroc.