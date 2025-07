Canicule: de jour comme de nuit, la corniche de Merkala devient un refuge pour les Tangérois

Les Tangérois, en particulier ceux résidant dans des quartiers connus pour leurs fortes chaleurs, de jour comme de nuit, affluent vers la corniche de Merkala, sur les rives de la Méditerranée, pour passer d’agréables soirées en famille et profiter de l’ambiance nocturne jusqu’au petit matin.

«Il faisait très chaud aujourd’hui, alors nous avons décidé de venir à la plage de Merkala, la plus proche du centre-ville, et c’est un endroit sûr», confie Chaimaa, une riveraine.

Ces derniers jours, marqués par une intense vague de chaleur, la zone de Merkala et ses environs se sont transformés en un véritable refuge nocturne pour des centaines de résidents et de visiteurs. La corniche s’est muée en un vaste café à ciel ouvert, accueillant familles, enfants, promeneurs et amateurs de balades nocturnes, sur un espace s’étendant de la zone de Dradeb jusqu’aux abords du port de Tanger-ville.

«Merkala est une belle corniche. C’est très propre, c’est sécurisé. On aimerait simplement que les gens pensent à laisser l’endroit propre en repartant», souligne Souhaib, un jeune Tangérois.

Pour beaucoup, les quartiers de Merkala, Marshan et d’autres zones côtières similaires représentent la seule échappatoire nocturne. Ces lieux deviennent des espaces de convivialité familiale, souvent animés jusqu’après minuit, notamment les vendredis, samedis et dimanches.

«On vient toujours à Tanger pendant la saison estivale, et avec la canicule qui frappe le Maroc, la corniche est le seul endroit où l’on peut vraiment se rafraîchir la nuit», affirme Nourredine, un visiteur venu d’Al Hoceima avec sa famille.

Les riverains s’accordent à dire que Marshan et Merkala comptent parmi les quartiers les plus propres et les plus paisibles de la ville. Un charme d’autant plus apprécié qu’il est sublimé par les brises méditerranéennes qui adoucissent les nuits tangéroises.