Opération Marhaba 2025: Tanger Med se mobilise pour un passage fluide et sécurisé

À l’approche de la haute saison estivale, le port Tanger Med annonce le lancement de l’opération Marhaba 2025, placée cette année encore sous la coordination de la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Dans un communiqué de presse, l’autorité portuaire précise avoir mobilisé l’ensemble de ses ressources humaines, techniques et logistiques afin d’accueillir les Marocains résidant à l’étranger (MRE) dans les meilleures conditions.

L’opération, qui marque le grand retour des MRE pour la période estivale, s’accompagne de mesures spéciales, notamment un accès strictement réglementé au port durant le mois d’août. Ainsi, du 1er au 31 août 2025, l’accès au port Tanger Med sera autorisé uniquement aux passagers disposant d’un billet confirmé pour le jour même, rappelle le communiqué. Cette mesure vise à éviter l’engorgement des installations et à assurer un passage ordonné, en particulier lors des périodes de forte affluence.

Pour accompagner les voyageurs, plusieurs outils d’information ont été mis en place: le site officiel du port Tanger Med passagers, les comptes officiels sur les réseaux sociaux ainsi que la radio Tanger Med, disponible sur la fréquence 100FM.

Les autorités appellent les passagers à consulter régulièrement les prévisions de trafic diffusées par le port afin de choisir une date de traversée en dehors des pics d’affluence.

Sous la coordination de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, un important dispositif est déployé pour assurer le bon déroulement de la campagne: la DGSN, la Gendarmerie Royale, les Douanes, les Forces auxiliaires, le ministère de la Santé et les autorités locales sont pleinement mobilisés.

Les périodes à éviter

Le communiqué détaille les périodes de faible, normale et forte affluence, tant pour l’arrivée au Maroc que pour les départs.

Pour les arrivées, la période la plus critique s’étend du 18 au 21 juillet et du 1er au 4 août, avec des délais d’attente très importants probables. À l’inverse, les passagers désireux d’éviter les files sont invités à planifier leur traversée entre le 1er et le 4 juillet, du 8 au 11 juillet, ou encore entre le 18 et le 31 août, où l’affluence est jugée faible.

Côté départs, la période la plus dense s’annonce entre le 14 et le 27 août, avec une affluence jugée forte et des délais d’attente élevés. La première quinzaine de juillet reste en revanche relativement calme, tout comme le début de septembre.

Lire aussi : Le port Tanger Med franchit le cap de 10 millions de conteneurs traités en 2024 et confirme son leadership méditerranéen

L’ensemble des autorités insiste sur un mot d’ordre: anticiper. Planifier son voyage en consultant les prévisions de trafic et en évitant les pics de fréquentation est la clé pour un passage serein. Le respect des nouvelles règles d’accès au port en août est également essentiel pour éviter les désagréments.

L’opération Marhaba, véritable pont entre les Marocains du monde et leur pays d’origine, continue ainsi d’évoluer pour répondre aux défis logistiques et humains de cette grande migration estivale.