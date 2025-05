Le musée des Oudayas, joyau patrimonial au cœur de Rabat

Avec l’arrivée du printemps, le Musée des Oudayas, situé dans la mythique kasbah, attire un nombre croissant de visiteurs marocains et étrangers. Un attrait qui s’explique par la beauté de son jardin andalou, véritable havre de paix, et par la richesse de son exposition consacrée aux bijoux et parures traditionnelles du Maroc.

Ancienne résidence du sultan Moulay Ismaïl, le palais a été transformé en musée en 1915. Il abrite aujourd’hui un remarquable ensemble ethnographique d’objets artisanaux marocains: bijoux, parures, vêtements, armes et instruments scientifiques tels que des astrolabes.

Restauré récemment grâce à un partenariat avec la Fondation nationale des musées (FNM), présidée par Mehdi Qotbi, le musée a rouvert ses portes en 2023 sous une nouvelle ère. Sa conservatrice, Fatima-Zahra Khlifi, souligne que cette réouverture a marqué un nouveau départ pour la mise en valeur de l’artisanat traditionnel marocain.

Lors de notre visite ce week-end, l’affluence était impressionnante. De nombreux visiteurs, tant nationaux qu’internationaux, ont salué la beauté des lieux et la qualité exceptionnelle de l’artisanat exposé. Le musée, niché au sommet d’une falaise dominant le fleuve Bouregreg, occupe un site historique datant de la dynastie almoravide (Xème–XIIème siècles) et constitue un exemple remarquable de l’architecture arabo-andalouse.

L’exposition met en lumière des objets façonnés à partir de métaux nobles comme l’or et l’argent, mais aussi de matériaux plus modestes comme le cuivre, les coquillages ou des pierres semi-précieuses. Les visiteurs peuvent ainsi admirer des accessoires d’apparat masculins (poignards, étuis à Coran, cornes à poudre) ainsi que des bijoux féminins de cérémonie.

Organisée autour de huit grandes régions du Royaume (Fès, Meknès, Tétouan, Essaouira, Marrakech, Anti-Atlas, Sahara et Rabat), cette exposition met en valeur la diversité culturelle et stylistique du patrimoine marocain.

Le musée des Oudayas s’impose comme l’un des plus beaux sites historiques et culturels de Rabat. Une visite incontournable en cette saison printanière.