En images. Maroc: 4 morts et 31 blessés dans l’accident d’un autocar à Guercif, les autorités en état d’alerte

Quatre personnes ont perdu la vie et 31 autres ont été blessées, dont certaines grièvement, après le renversement d’un autocar survenu tôt ce mercredi 13 mai 2026 sur la route nationale n°15 reliant Guercif à Saka.

L’accident s’est produit dans des circonstances encore indéterminées. Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent et confiée à la gendarmerie royale afin d’en éclaircir les causes exactes.

Accident sur la RN15 entre Guercif et Saka.

Aussitôt informés, la protection civile et les services de sécurité ont convergé vers le site de l’accident pour prendre en charge les victimes. Cinq ambulances ainsi que deux fourgons funéraires ont été mobilisés pour évacuer les blessés vers l’hôpital provincial de Guercif, tandis que les corps des victimes ont été transférés à la morgue municipale.

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Le site du drame a connu une forte mobilisation des responsables territoriaux et sécuritaires, parmi lesquels le secrétaire général de la province de Guercif, le chef de la division des affaires intérieures, le caïd de Saka, ainsi que les responsables provinciaux de la gendarmerie royale, de la protection civile et des forces auxiliaires, qui ont supervisé les opérations sur le terrain.

Le drame a suscité une vive émotion dans la région et parmi les usagers de la route, ravivant les inquiétudes liées à la sécurité routière sur la nationale n°15, régulièrement concernée par des accidents graves, et relançant les appels à renforcer les dispositifs de prévention et de contrôle.