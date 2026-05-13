Société

En images. Maroc: 4 morts et 31 blessés dans l’accident d’un autocar à Guercif, les autorités en état d’alerte

Aperçu de l’accident survenu sur la RN15 entre Guercif et Saka.

Quatre personnes ont trouvé la mort et 31 autres ont été blessées ce mercredi 13 mai 2026 après le renversement d’un autocar sur la route nationale n°15 reliant Guercif à Saka. Les services de secours ont immédiatement évacué les victimes vers l’hôpital provincial de Guercif, tandis qu’une enquête de la gendarmerie royale est en cours pour déterminer les causes de l’accident.

Par Mohammed Chellay
Le 13/05/2026 à 10h49

Quatre personnes ont perdu la vie et 31 autres ont été blessées, dont certaines grièvement, après le renversement d’un autocar survenu tôt ce mercredi 13 mai 2026 sur la route nationale n°15 reliant Guercif à Saka.

L’accident s’est produit dans des circonstances encore indéterminées. Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent et confiée à la gendarmerie royale afin d’en éclaircir les causes exactes.

Accident sur la RN15 entre Guercif et Saka.

Aussitôt informés, la protection civile et les services de sécurité ont convergé vers le site de l’accident pour prendre en charge les victimes. Cinq ambulances ainsi que deux fourgons funéraires ont été mobilisés pour évacuer les blessés vers l’hôpital provincial de Guercif, tandis que les corps des victimes ont été transférés à la morgue municipale.

Lire aussi : Province d’El Jadida: six morts et huit blessés dans un accident de la route

Le site du drame a connu une forte mobilisation des responsables territoriaux et sécuritaires, parmi lesquels le secrétaire général de la province de Guercif, le chef de la division des affaires intérieures, le caïd de Saka, ainsi que les responsables provinciaux de la gendarmerie royale, de la protection civile et des forces auxiliaires, qui ont supervisé les opérations sur le terrain.

Le drame a suscité une vive émotion dans la région et parmi les usagers de la route, ravivant les inquiétudes liées à la sécurité routière sur la nationale n°15, régulièrement concernée par des accidents graves, et relançant les appels à renforcer les dispositifs de prévention et de contrôle.

Par Mohammed Chellay
Le 13/05/2026 à 10h49
#Maroc#Accident#morts#Guercif

LEs contenus liés

Société

Ouazzane: un accident de moto à l’origine d’une rumeur d’enlèvement d’un enfant

Société

Accident mortel près de Sidi Ifni: promotions exceptionnelles et mesures sociales au profit des familles des policiers

Société

Sidi Ifni: décès de quatre policiers dans un accident de la circulation

Société

Accident ferroviaire en Espagne: une Marocaine parmi les victimes

International

Nouvel accident ferroviaire en Espagne: un train percute une grue à Carthagène et fait plusieurs blessés

Articles les plus lus

1
Aéronautique. 155 entreprises, 3 milliards de dollars à l’export, 27.000 emplois: ce que le Maroc a réussi en 25 ans et ce qu’il reste à faire
2
Les mosaïques de Volubilis vont-elles disparaître?
3
Alger face à l’impasse: l’heure de l’échec et mat?
4
«Le Maroc doit se rendre désirable pour ceux qui ont le choix de le quitter», selon Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre française
5
Samira Haddouchi, l’un des grands noms de la mode traditionnelle marocaine, s’est éteinte
6
Sévère rappel à l’ordre américain: le silence assourdissant du régime d’Alger
7
Aïd al-Adha: voici les prix du Sardi et du Bergui dans l’une des fermes d’engraissement les plus célèbres de Casablanca
8
Seize chantiers, près de 30 milliards de dirhams engagés... la stratégie «grands barrages du Maroc» en chiffres
Revues de presse

Voir plus