Société

Sidi Ifni: décès de quatre policiers dans un accident de la circulation

Quatre fonctionnaires de police ont perdu la vie dans un accident de la circulation à Sidi Ifni.

Quatre fonctionnaires de police ont perdu la vie et 26 autres ont été blessés, dont deux grièvement, dans un accident de la route survenu samedi près de Sidi Ifni alors qu’ils se rendaient à Agadir pour une mission de sécurisation sportive.

Par La Rédaction
Le 21/02/2026 à 12h28

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale déplore le décès de quatre de ses fonctionnaires, selon un bilan provisoire, à la suite d’un accident de la circulation autonome impliquant l’autobus qui transportait des éléments de la brigade mobile de maintien de l’ordre dans la ville de Sidi Ifni, en mission officielle vers la ville d’Agadir pour assurer l’encadrement et la sécurisation d’une manifestation sportive.

Selon les premières informations communiquées, l’autobus transportait 44 fonctionnaires lorsqu’il a été victime d’un accident autonome à environ 24 kilomètres de Sidi Ifni, dans la matinée du samedi 21 février. Le bilan provisoire fait état de quatre décès et de 26 blessés, dont deux agents dans un état jugé grave.

Le directeur général de la sûreté nationale a donné ses instructions à la Préfecture de police d’Agadir ainsi qu’aux services médicaux et sociaux de la sûreté nationale afin d’assurer le suivi de l’état de santé des blessés à l’hôpital et de leur fournir toute l’assistance nécessaire en matière d’hospitalisation et de soins. Il a aussi ordonné la présentation des condoléances et la prise en charge complète, ainsi que le soutien nécessaire aux familles des victimes décédées dans cet accident.

Le directeur général de la Sûreté nationale a également chargé la direction des ressources humaines de prendre toutes les mesures et dispositions administratives nécessaires au profit des victimes de cet accident, conformément aux dispositions du statut particulier des fonctionnaires de la Direction générale de la sûreté nationale.

Par La Rédaction
Le 21/02/2026 à 12h28
#Sidi Ifni#Accident#DGSN

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Province de Ouarzazate: cinq morts dans un accident de la route

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Tanger: un suspect interpellé suite à un accident de la route et un délit de fuite

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Tanger: deux morts et deux blessés dans un accident de la route au niveau du tunnel de Beni Makada

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Taliouine: 5 personnes tuées et une dizaine de blessés dans un grave accident de la route

Articles les plus lus

1
Le Conseil de la concurrence perquisitionne les locaux de Masterlab à Rabat
2
Donald Trump salue l’engagement du Maroc pour la stabilisation et la reconstruction de Gaza
3
Fès: l’éclat doré des douceurs traditionnelles fait vibrer les ruelles de la cité millénaire
4
Un collectif des estomacs porte plainte contre les familles marocaines
5
Le boom des recettes fiscales au Maroc expliqué par le patron des impôts, Younès Idrissi Kaitouni
6
Le Maroc prêt à déployer des policiers et enverra des militaires à Gaza, annonce Nasser Bourita
7
Comment le Conseil de la concurrence justifie son choix controversé de vouloir briser le monopole des pharmaciens?
8
Un PIB à 400 milliards de dollars en Algérie: comment Tebboune fabrique une prospérité en toc
Revues de presse

Voir plus