Sidi Ifni: décès de quatre policiers dans un accident de la circulation

Quatre fonctionnaires de police ont perdu la vie dans un accident de la circulation à Sidi Ifni.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale déplore le décès de quatre de ses fonctionnaires, selon un bilan provisoire, à la suite d’un accident de la circulation autonome impliquant l’autobus qui transportait des éléments de la brigade mobile de maintien de l’ordre dans la ville de Sidi Ifni, en mission officielle vers la ville d’Agadir pour assurer l’encadrement et la sécurisation d’une manifestation sportive.

Selon les premières informations communiquées, l’autobus transportait 44 fonctionnaires lorsqu’il a été victime d’un accident autonome à environ 24 kilomètres de Sidi Ifni, dans la matinée du samedi 21 février. Le bilan provisoire fait état de quatre décès et de 26 blessés, dont deux agents dans un état jugé grave.

Le directeur général de la sûreté nationale a donné ses instructions à la Préfecture de police d’Agadir ainsi qu’aux services médicaux et sociaux de la sûreté nationale afin d’assurer le suivi de l’état de santé des blessés à l’hôpital et de leur fournir toute l’assistance nécessaire en matière d’hospitalisation et de soins. Il a aussi ordonné la présentation des condoléances et la prise en charge complète, ainsi que le soutien nécessaire aux familles des victimes décédées dans cet accident.

Le directeur général de la Sûreté nationale a également chargé la direction des ressources humaines de prendre toutes les mesures et dispositions administratives nécessaires au profit des victimes de cet accident, conformément aux dispositions du statut particulier des fonctionnaires de la Direction générale de la sûreté nationale.