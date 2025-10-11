Société

Province de Ouarzazate: cinq morts dans un accident de la route

Un véhicule de transport mixte. (Photo d'illustration)

Cinq personnes ont trouvé la mort et cinq autres ont été blessées, à des degrés divers de gravité, dans un accident de la route survenu, samedi, au niveau de la route nationale 23, près du douar Lahwant, Commune de Ghassate, Caïdat de Ghassate, relevant de la province de Ouarzazate.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/10/2025 à 20h54

L’accident s’est produit aux environs de 16H suite au renversement d’un véhicule de transport mixte à bord duquel se trouvaient dix personnes, dont le conducteur, apprend-on auprès des autorités locales de la Province de Ouarzazate.

Aussitôt alertés, les autorités locales et les services de la Gendarmerie royale et de la Protection civile se sont immédiatement rendus sur les lieux de l’accident pour prendre les mesures nécessaires, indique la même source, notant que les blessés ont été évacués vers le Centre hospitalier provincial Sidi Hssain Bennaceur à Ouarzazate, tandis que les dépouilles des victimes ont été transférées à la morgue.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie royale, sous la supervision du Parquet compétent, pour élucider les circonstances de cet accident.

#Accident#Ouarzazate#Maroc

