Tragédie à El Kelâa des Sraghnas: huit vies emportées dans un accident impliquant un triporteur

Le bilan de l’accident impliquant un triporteur, survenu dimanche dernier dans la commune de Sour Al Izz à El Kelâa des Sraghnas, s’est alourdi pour atteindre huit victimes. Sept personnes ont péri sur les lieux du drame, tandis qu’un enfant, grièvement blessé, a succombé durant son transfert vers l’hôpital universitaire de Marrakech, rapporte Assabah du mardi 10 juin.

Les premières investigations pointent un excès de vitesse et une conduite dangereuse comme causes principales de la tragédie. Le triporteur, manifestement surchargé, aurait échappé au contrôle de son conducteur, précipitant l’engin du haut d’un pont. Parmi les victimes figuraient le chauffeur et six passagers, décédés sur le coup, auxquels s’ajoute le jeune enfant qui a succombé à ses blessures. Cinq autres personnes, toujours hospitalisées, luttent pour leur survie, dont deux en réanimation et trois prises en charge en traumatologie.

Les disparus, liés par des relations familiales, sont une mère et ses deux enfants, originaires de la commune de Lamzam Sanhaja, ainsi que cinq autres individus, dont le conducteur, résidant à Ouled Nacer (commune de Dzouz). Selon des sources proches de l’enquête, le groupe se rendait aux cascades d’Ouzoud, situées à une cinquantaine de kilomètres, pour y passer la journée. Le choix d’un triporteur, moyen de transport économique, s’est hélas soldé par une issue fatale avant même leur sortie du territoire d’El Kelâa des Sraghnas.

Le drame s’est produit au niveau du pont de l’oued, où le véhicule a dérapé après une descente abrupte. Les dépouilles ont été restituées aux familles dès le lendemain, tandis que les blessés demeurent sous surveillance médicale.

Saisi en urgence, le procureur du roi près le tribunal de première instance a ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie, confiée à la gendarmerie locale. Les autorités, dont le gouverneur de la province et plusieurs hauts responsables, se sont immédiatement mobilisées, se rendant au chevet des rescapés et coordonnant les opérations de secours.