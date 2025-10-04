Province de Sidi Kacem: neuf morts dans un accident de la route

Le drame s’est produit à 18h00 suite à une collision entre un camion et une grande voiture avec à bord 15 personnes dont le conducteur, apprend-on auprès des autorités locales de la province de Sidi Kacem.

Aussitôt informés de l’accident, les autorités locales et les services de la Gendarmerie royale et de la Protection civile se sont rendus sur les lieux pour prendre les mesures nécessaires, précise la même source.

Les blessés ont été évacués vers le centre hospitalier provincial de Sidi Kacem, alors que les corps des défunts ont été déposés à la morgue dudit centre.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie royale sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances de cet accident.