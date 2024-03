Grave accident de la route près d’Azilal: au moins 10 morts selon un bilan provisoire

Le terrible accident se serait produit quand le chauffeur a subitement perdu le contrôle du véhicule au moment d’aborder un virage. Le véhicule serait ainsi tombé au fond de ce qui ressemble à un ravin.

Outre les 10 morts, 6 femmes, deux enfants et deux hommes adultes, on déplore également 12 blessés au minimum. Les victimes sont issues majoritairement du corps enseignant et sont pour la plupart des femmes.

Alertées, les autorités ont immédiatement fait le déplacement sur les lieux de l’accident. Pas moins de 8 ambulances et de nombreux agents de la Protection civile ont été dépêchés sur les lieux.