Ouazzane: un accident de moto à l’origine d’une rumeur d’enlèvement d’un enfant

Capture d'écran de la conversation Whatsapp où apparait le message vocal derrière la rumeur d'enlèvement.

La préfecture de police de Tétouan met fin à une rumeur relayée en ligne faisant état d’une tentative d’enlèvement d’enfant à Ouazzane. L’incident évoqué correspond en réalité à un accident de moto survenu le 6 mars.

Par La Rédaction
Le 11/03/2026 à 14h30

Dans une mise au point, la préfecture de police de Tétouan dément catégoriquement les informations diffusées dans un enregistrement audio d’une durée d’une minute et treize secondes, largement partagé sur des applications de messagerie instantanée. Dans ce message, une femme affirme qu’un quartier de la ville de Ouazzane ferait l’objet d’une mobilisation sécuritaire après une supposée tentative d’enlèvement visant un enfant, impliquant deux individus circulant à moto de grosse cylindrée.

La préfecture de police de Tétouan indique que les vérifications engagées immédiatement après la détection de cet enregistrement ont permis d’établir que les faits remontent au 6 mars. Ce jour-là, les services de la zone provinciale de sûreté de Ouazzane s’étaient rendus dans le quartier mentionné afin de constater un accident de la circulation ayant provoqué de graves blessures, impliquant deux motos.

Les investigations ont également permis de retrouver l’enfant concerné, âgé de sept ans. Il ressort que sa présence sur les lieux a coïncidé avec l’accident ainsi qu’avec le passage d’une moto de forte cylindrée, ce qui lui a causé une vive frayeur. Le conducteur de la moto s’est alors approché pour tenter de le rassurer. L’enfant a cependant pris la fuite, pensant à tort qu’il s’agissait d’une tentative d’enlèvement. Cette version des faits a été confirmée par les témoignages recueillis auprès des personnes présentes.

La préfecture de police de Tétouan réaffirme ainsi le caractère infondé des affirmations contenues dans cet enregistrement audio. Elle rappelle également sa vigilance face à toute diffusion d’informations trompeuses susceptibles d’alimenter l’inquiétude des citoyens et d’altérer leur sentiment de sécurité.

