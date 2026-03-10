Taounate: le parquet dément l’enlèvement d’une mineure à Outabouabane

Le procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Taounate a indiqué que les allégations relayées sur certaines pages et plateformes de réseaux sociaux faisant état de l’enlèvement, à la commune d’Outabouabane (province de Taounate), d’une mineure par des inconnus sont dénuées de tout fondement.

Dans un communiqué, le procureur du Roi précise que l’enquête préliminaire menée par la police judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, a établi que les allégations relatives à la découverte d’une mineure dans un état de santé critique après avoir été victime d’un enlèvement sont infondées.

Selon les dépositions du père de l’intéressée ainsi que de certains membres de sa famille, la mineure souffre de troubles psychologiques qui la poussent, de temps à autre, à quitter le domicile familial.

À cette occasion, le parquet appelle les citoyens ainsi que les utilisateurs des réseaux sociaux à faire preuve de vigilance, à vérifier la véracité des informations auprès de sources officielles et à éviter la diffusion ou la propagation de fausses informations.