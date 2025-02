Enlèvement d’une femme à Sidi Bennour: deux suspects interpellés

Dans une opération menée le samedi 15 février, les services de la police judiciaire d’El Jadida, en collaboration avec leurs homologues de Sidi Bennour, ont mis la main sur deux suspects impliqués dans un enlèvement suivi de séquestration et d’une tentative de vol.

Selon un communiqué de la DGSN, une femme de 26 ans a été interpellée dans le centre-ville de Sidi Bennour, tandis qu’un homme de 24 ans a été arrêté, en coordination avec la Gendarmerie royale, à Oulad Frej, en périphérie de la ville.

L’affaire remonte au 6 février, lorsque la victime a porté plainte auprès de la Sûreté nationale, pour kidnapping après avoir été forcée de monter dans un véhicule par trois individus, dont une femme portant une abaya. Retenue pendant trois heures, elle a finalement été relâchée, ses ravisseurs n’ayant pu retrouver la somme d’argent que la victime avait obtenue de la vente d’un bien immobilier. La scène du kidnapping a été en partie filmée par des caméras de vidéosurveillance, offrant des preuves cruciales aux enquêteurs.

D’après les premières conclusions de l’enquête, les suspects auraient obtenu, auprès d’une connaissance de la victime, des informations concernant la vente par cette dernière d’une propriété immobilière, dont elle a tiré une importante somme d’argent.

Avec l’aide d’un tiers, ils ont ensuite loué une voiture et l’ont utilisée pour orchestrer l’enlèvement, perpétré dans le but de détenir la victime et lui dérober le fruit de la vente. L’un des suspects s’était rendu à son domicile, qu’il a fouillé en vain, à la recherche de ladite somme d’argent. Ayant appris que l’argent avait été déposé dans une agence bancaire, les ravisseurs se sont finalement résolus à libérer leur victime.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire, menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire. Les investigations se poursuivent dans le but d’identifier et interpeller d’éventuels complices dans la perpétration de ces actes criminels.