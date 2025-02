Khémisset: quatre personnes interpellées pour trafic de drogues et de produits psychotropes

Quatre individus, dont un mineur, ont été interpellés, ce mardi 11 février, par les éléments de la police judiciaire de la ville de Khemisset, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST). Le quatuor est suspecté de possession et de trafic de drogues et de produits psychotropes, indique une source sécuritaire.

L’intervention a été menée dans la zone rurale d’Aït Guennoun, près de Khémisset, et les opérations de perquisition et de fouille ont permis de saisir plus de 4.500 comprimés psychotropes et des sommes d’argent, en monnaie nationale et en devises étrangères, soupçonnées de provenir de cette activité criminelle. Six téléphones mobiles, deux voitures et une motocyclette, ayant été vraisemblablement utilisés dans ce trafic, ont aussi été récupérés par les forces de l’ordre.

Les mis en cause majeurs ont été placés en garde à vue, tandis que le prévenu de 17 ans a été placé sous surveillance, à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire et d’identifier et interpeller d’éventuels complices.