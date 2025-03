Fès-Meknès: arrestation d’une bande criminelle impliquée dans un enlèvement

Les éléments de la Brigade régionale de la police judiciaire de Fès, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, ont procédé, ce lundi 3 mars, à l’arrestation de six personnes âgées de 34 à 68 ans. Parmi elles figurent deux femmes ainsi qu’un individu ayant des antécédents judiciaires pour enlèvement et séquestration. Elles sont soupçonnées d’appartenir à un réseau criminel impliqué dans une affaire d’enlèvement, de séquestration, d’extorsion de rançon et de trafic illégal de stupéfiants.

L’enquête révèle que les suspects ont attiré leur victime dans un piège, l’ont enlevée et retenue captive, demandant une rançon en échange de sa libération. La famille de la victime a payé la somme exigée avant de contacter les services de sécurité. Une enquête rapide a permis aux forces de l’ordre d’identifier et d’appréhender tous les individus impliqués.

Les opérations policières menées simultanément dans les villes de Meknès, El-Hajeb, ainsi que dans les localités d’Aïn Salama et Boufakrane, ont conduit à l’arrestation des individus recherchés. Les perquisitions ont permis de saisir six véhicules, une grande partie de la rançon obtenue, des documents personnels appartenant à la victime ainsi que des photos documentant son état durant sa détention.

Lire aussi : Arrestation à Casablanca d’un ressortissant néerlandais suspecté de trafic d’armes

Par ailleurs, la fouille d’un domicile exploité par l’un des suspects a abouti à la découverte d’une cargaison de drogue d’un poids total avoisinant trois tonnes de résine de cannabis (chira).

Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent, afin de déterminer les circonstances et les motivations réelles de ces actes criminels.