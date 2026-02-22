Société

Accident mortel près de Sidi Ifni: promotions exceptionnelles et mesures sociales au profit des familles des policiers

Le siège de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) à Rabat.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé une série de mesures exceptionnelles en faveur des victimes de l’accident de la circulation survenu aux abords de Sidi Ifni, ayant coûté la vie à quatre policiers en service.

Par La Rédaction
Le 22/02/2026 à 17h32

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a décidé d’accorder aux quatre fonctionnaires décédés une promotion exceptionnelle au grade d’inspecteur de police, avec effet administratif et financier au bénéfice de leurs ayants droit, indique la DGSN dans un communiqué.

Les policiers blessés lors de cet accident, dont certains ont été grièvement atteints, bénéficieront également d’une promotion exceptionnelle d’échelon, conformément au statut particulier des fonctionnaires de la DGSN.

Au-delà des mesures administratives, la DGSN a annoncé le recrutement direct de deux veuves de fonctionnaires décédés, sous réserve du respect des conditions réglementaires d’accès à la fonction policière. Cette décision s’inscrit dans une volonté affichée de renforcer l’accompagnement social des familles touchées par le drame.

Lire aussi : Sidi Ifni: décès de quatre policiers dans un accident de la circulation

Les ayants droit des victimes ont par ailleurs été intégrés dans les dispositifs permanents de soutien destinés aux veuves et orphelins des fonctionnaires de police, en plus de bénéficier d’un appui moral et matériel immédiat.

Dès la survenue de l’accident, la direction générale avait ordonné la prise en charge totale des soins médicaux nécessaires aux policiers blessés, ainsi que la couverture intégrale des frais y afférents. Un soutien direct a également été apporté aux familles endeuillées.

À travers ces décisions, la DGSN affirme sa volonté d’assurer un accompagnement social et financier continu aux membres de la «famille de la Sûreté nationale», soulignant que ceux qui veillent à la sécurité des citoyens doivent eux-mêmes bénéficier, avec leurs proches, d’une protection et d’une attention constantes.

#DGSN#Sidi Ifni#Maroc#Abdellatif Hammouchi

