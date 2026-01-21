Revue du web. Accident ferroviaire d’Adamuz: les condoléances du roi Mohammed VI au roi Felipe VI

Les services d'urgence et les enquêteurs travaillent sur le site de la collision entre deux trains à grande vitesse qui a fait au moins 42 morts à Adamuz, dans le sud de l'Espagne, le 20 janvier 2026. AFP or licensors

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au roi Felipe VI.

[#Espagne/#Adamuz]

⚡️🇪🇸 Tragédie ferroviaire en Andalousie : au moins 39 morts et plus de 120 blessés dans une collision « extrêmement étrange » entre deux trains à grande vitesse. L'essentiel



L’Espagne est en deuil après l’un des pires accidents ferroviaires de son histoire… pic.twitter.com/oFkmX4cpcj — X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) January 19, 2026

Deux trains à grande vitesse sont entrés en collision en Espagne à #Adamuz près de Cordoue.



Un des deux trains a déraillé et percuté un autre train se situant sur d’autres voies.



Il y aurait au moins 2 morts et des blessés, selon des médias espagnols. pic.twitter.com/l9nXPdTdsQ — Romain Chauvet (@RomainChvt) January 18, 2026

🇪🇸 🚅 En #Espagne, 40 personnes ont été tuées dans la collision entre deux trains dans le sud du pays près d'Adamuz.



➡️ Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a promis lundi "une transparence absolue" sur les causes de cet accident pic.twitter.com/DV3pPEmfG0 — FRANCE 24 Français (@France24_fr) January 20, 2026

🇪🇸 ESPAGNE : Le Premier ministre Pedro Sanchez annonce "trois jours de deuil national" et promet "une transparence absolue" dans l'enquête de la collision entre deux trains en Andalousie qui a fait au moins 39 morts et 153 blessés. pic.twitter.com/VzTYtt0mZN — Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 19, 2026

Sur X, échange d’amabilités entre Ryanair et Elon Musk qui a émis le souhait de racheter la compagnie.

❗️ [ 🇺🇸 ÉTATS-UNIS | 🇮🇪 IRLANDE ]



🔸 La compagnie aérienne Ryanair répond aux provocations d’Elon Musk et annonce une « grande promo de sièges pour idiots, spécialement destinée à Elon et à tous les autres idiots sur X ». https://t.co/6OEaxKyInU pic.twitter.com/U2HeYlYNHl — Little Think Tank (@L_ThinkTank) January 20, 2026

🔹Europe 🇪🇺🔹



🚨INSOLITE ! ✈️



Après avoir traité le PDG de Ryanair d’« idiot » et évoqué le rachat de la compagnie aérienne, Elon Musk se fait… troller.



Ryanair répond à Musk avec une promotion spéciale « IDIOT » sur son site.



Compagnie low cost mais sarcasme premium ! pic.twitter.com/RqZKUvo6PO — Atum Mundi (@atummundi) January 20, 2026

🇺🇸✈️ FLASH | Elon Musk semble de plus en plus sérieux à l’idée de racheter la compagnie aérienne Ryanair. "Combien cela coûterait-il pour t’acheter ?", a écrit le milliardaire en réponse à une publication du compte 𝕏 de la compagnie.



Il a également lancé un sondage auprès de… https://t.co/61NQAKAfKJ pic.twitter.com/GJZYlE7md3 — AlertesInfos (@AlertesInfos) January 19, 2026

🇮🇪✈️ Le PDG de @Ryanair lâche : "X est un cloaque et Musk est un idiot"

Et Elon, en grand empereur du free speech, répond : "Virez-le" 🤡



Je n’ai pas une affection particulière pour M. #OLeary, mais là… on peut lui décerner la médaille du meilleur troll 🇪🇺🥉😅



Réussir à… pic.twitter.com/VKKrZS5mys — Ryo 🇺🇦⚔️🇪🇺 (@iamlouay) January 17, 2026

CAN 2025: l’influenceur algérien Raouf Belkacemi condamné à 3 mois de prison ferme.

Unpopular opinion : Raouf Belkacemi est indéfendable ! Vrai ou pas, la blague est de mauvais goût, je me demande même comment ses parents peuvent s’exprimer publiquement. — Amar m’a tuer (@Amar_matuer) January 20, 2026

🚨 Rabat court has sentenced Algerian influencer Raouf Belkacemi to three months in prison and a 500 MAD fine following an indecent act in the stands during AFCON. He was convicted of public indecency and using offensive language during a sporting event. pic.twitter.com/TRdy8JT6Nl — Vuvuzela.foot (@vvzfoot) January 19, 2026

Après avoir fait une sortie hostile au Maroc, le journaliste de Libé et de l’Equipe TV, Gregory Schneider se fait remettre en place par Claude Leroy.

Grégory Schneider qui en prend pour son grade, c’est jouissif

جفف به الأرض https://t.co/ONxUMF9GX4 — le3zaoui™ (@le3zaoui) January 21, 2026

🇲🇦🇸🇳| Au tour de Claude Leroy de TERMINER FAÇON PUZZLE Grégory Schneider pour son complotisme de bistrot et sa haine du Maroc 🇲🇦 à peine voilée tout au long de la CAN 🤯



« Je suis atterré. Je pense qu’il n’avait pas vu le match. Si c'est le cas, il faut qu’il change de métier » https://t.co/uqiKpdDYLF pic.twitter.com/R2QwsAsvif — Morocco Intel (@MoroccoIntel) January 21, 2026

Le même terme que j'ai utilisé dans un Tweet précédent : une 《diatribe》 de la part de ce bouffon.

Il a un truc : soit il joue le buzz dans un jeu de rôle dans un sketch, ou bien il a le melon mais en oseille ! https://t.co/TCcVWSV96i — فينيكس (@SimurghPhenix) January 20, 2026