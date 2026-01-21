Société

Revue du web. Accident ferroviaire d’Adamuz: les condoléances du roi Mohammed VI au roi Felipe VI

Les services d'urgence et les enquêteurs travaillent sur le site de la collision entre deux trains à grande vitesse qui a fait au moins 42 morts à Adamuz, dans le sud de l'Espagne, le 20 janvier 2026. AFP or licensors

Revue du webLe roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au roi Felipe VI; Sur X, échange d’amabilités entre la compagnie Ryanair et Elon Musk qui a émis le souhait de racheter la compagnie; CAN 2025: l’influenceur algérien Raouf Belkacemi condamné à 3 mois de prison fermes; Après avoir fait une sortie hostile au Maroc, le journaliste de Libé et de l’Equipe TV, Gregory Schneider se fait remettre en place par Claude Leroy... Round-up.

Par La Rédaction
Le 21/01/2026 à 18h12

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au roi Felipe VI.

Sur X, échange d’amabilités entre Ryanair et Elon Musk qui a émis le souhait de racheter la compagnie.

CAN 2025: l’influenceur algérien Raouf Belkacemi condamné à 3 mois de prison ferme.

Après avoir fait une sortie hostile au Maroc, le journaliste de Libé et de l’Equipe TV, Gregory Schneider se fait remettre en place par Claude Leroy.

