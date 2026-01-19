Revue du web. CAN 2025: le comportement des joueurs sénégalais pointé du doigt sur les réseaux sociaux

CAN 2025: le comportement des joueurs sénégalais pointé du doigt sur les réseaux sociaux.
🇸🇳 Sénégal 1-0 Maroc 🇲🇦— L'Équipe du soir (@lequipedusoir) January 18, 2026
😱@Tanziloic : « Comment on peut accepter la réaction des Sénégalais ?! On ne quitte pas le terrain comme ça, ils devraient perdre le match, c'est trop facile sinon ! [...] Si t'es Marocain à quoi tu penses ce soir ? »#EDS #MARSEN #CAN2025 pic.twitter.com/SSFxT1oEdI
Il faut être honnête : les Sénégalais ont relativement mieux joué que les Marocains.— Lahcen Haddad, PhD (@Lahcenhaddad) January 19, 2026
Ils ont un peu dominé le match, surtout au premier mi-temps, et commis relativement peu de fautes. À ce stade-là, le score était plus ou moins logique.
Mais à la relecture de l’action où Brahim… pic.twitter.com/UAAgeXQWpk
Franchement— Damascus (@zDamascus) January 18, 2026
L'équipe du Sénégal mérite la victoire vu la CAN de ouf qu'ils ont fait. Le comportement est absolument à vomir par contre. Sortir du stade 15min, revenir gratuit, pardon ???
Félicitations à Mané. Un joueur de légende. L'un des plus grands.
(et wa le but de fou ptdr)
Le Sénégal avec ce comportement antisportif dont ils ont fait preuve dans cette finale ont montré au monde qu’ils sont un petit pays de football.— King Dadi 🇨🇮 (@Dadistor) January 19, 2026
Bravo à Sadio Mané 👏🏼— Vibrons Foot (@VibronsFoot) January 18, 2026
En allant contre l’avis de son coach, il a assumé son rôle de leader en faisant revenir ses coéquipiers sur le terrain.
Les conséquences auraient pu être terribles : pour la sécurité, pour les sanctions contre l’équipe sénégalaise et pour l’image du…
Casablanca: deux morts après une collision entre une moto et le tramway
France: indignation en ligne après le maintien à l’antenne d’un présentateur condamné pour agressions sexuelles
#morandini #cnews #pascalpraud pic.twitter.com/JyoPqjWHAq— Dessins de TRUANT (@CartoonsMrt) January 15, 2026
Ce matin, @PascalPraud a passé l’antenne comme si de rien n’était à @morandiniblog définitivement condamné par la @Courdecassation hier pour « corruption de mineur ». D’ailleurs, sur @CNEWS personne n’a parlé de cette condamnation. Comme si elle n’existait pas.— jean-michel aphatie (@jmaphatie) January 15, 2026
Etonnant, non ? pic.twitter.com/wOEbkwkNTq
Si l'émission de Morandini continue les annonceurs ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas.— Duval Philippe (@p_duval) January 14, 2026
Protégeons nos enfants. pic.twitter.com/XoDYnRKAft
Tiens tiens.— Nathan Bothereau (@NathanBothereau) January 19, 2026
Il y a quelques temps Praud sur #CNews nous disait qu’un homme de 40 ans qui s’en prend à une fille de 15 ans ce n’est pas acceptable. Mais du coup son collègue actuel, l’agresseur sexuel pédophile #Morandini ?
Tant que c’est le gosse des autres visiblement… 🤷♂️ pic.twitter.com/ad5deW2Hlr
Jean-Marc Morandini a été définitivement condamné par la Cour de cassation pour corruption de mineurs, mais reste à l’antenne de CNEWS/Bolloré.— Myriam Palomba (@myriampalomba) January 14, 2026
Moi on m’a virée, parce que j’ai dit qu’une prof de 39 ans qui sort avec son élève de 14/15 ans, c’est pénalement condamnable !
USA: Trump use des droits de douane pour faire plier l’Europe à sa volonté d’annexer le Groenland
Il est grand temps de prendre à Donald les clés de la voiture— Réseau International (@reseau_internat) January 19, 2026
L’opinion publique danoise s’oppose fermement à toute vente ou prise de contrôle de l’île, les sondages montrant que près de la moitié de la population considère les États-Unis comme une menace.#ÉtatsUnis #Groenland… pic.twitter.com/QdkMk1nGrt
L'UE pourrait répondre aux nouveaux droits de douane de 10 % imposés par Trump aux pays qui s'opposent à l'annexion du Groenland par les États-Unis.— Brainless Partisans 🏴☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) January 19, 2026
Le Times énumère les possibles moyens de pression sur Washington.
Parmi les mesures envisagées :
▫️ Une augmentation du…
Trump s'attaque à l'Europe. Encore.— Marc Fiorentino (@marcfiorentino) January 19, 2026
C’est une certitude. Trump nous déteste. Et il a encore trouvé une occasion de le prouver. Le sujet : le Groenland. L’arme : toujours la même, les droits de douane. La cause : des pays européens ont décidé de soutenir militairement et… pic.twitter.com/MLHEdVGBVP
Des médias rapportent que des militaires allemands auraient reçu un ordre « secret » de quitter le Groenland sans explication officielle. Selon ces informations, une équipe de reconnaissance de la Bundeswehr a quitté précipitamment et discrètement le territoire. pic.twitter.com/6sEFhw0MEh— constant adjudant (@constantad39474) January 19, 2026
The Guardian : Trump a mis l'UE face à un choix : le Groenland ou l'Ukraine— Brainless Partisans 🏴☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) January 19, 2026
L'administration du président américain Donald Trump, en menaçant d'imposer des tarifs punitifs contre huit pays européens, montre sa volonté d'utiliser la contrainte économique pour annexer un…