Revue du web. CAN 2025: le comportement des joueurs sénégalais pointé du doigt sur les réseaux sociaux

Le coach sénégalais Pape Thiaw entouré de ses joueurs.

Revue du webCAN 2025: le comportement des joueurs sénégalais pointé du doigt sur les réseaux sociaux; Casablanca: deux morts après une collision entre une moto et le tramway; France: indignation en ligne après le maintien à l’antenne d’un présentateur condamné pour agressions sexuelles; USA: Trump use des droits de douane pour faire plier l’Europe à sa volonté d’annexer le Groenland... Round-up.

Le 19/01/2026 à 18h00

#CAN 2025#Finale#Maroc-Sénégal#Casablanca#accident#mort#France#agression sexuelle#Donald Trump#Droits de douane

Société

Société

Société

Société

