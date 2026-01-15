Société

Revue du web. CAN 2025: les héros de l’équipe nationale salués sur les réseaux sociaux

Les lions de l'Atlas après la qualification en finale de la CAN 2025. . AFP or licensors

Revue du webCAN 2025: les héros de l’équipe nationale salués sur les réseaux sociaux; USA: le département d’état suspend “indéfiniment” le traitement des dossiers d’immigration de plus de 75 pays, dont le Maroc; Italie: l’influenceuse Chiara Ferragni blanchie des accusations de complicité de détournement de fonds; Légende de la chanson espagnole, Julio Iglesias est accusé de multiples agressions sexuelles. Round-up.

Le 15/01/2026 à 17h54

CAN 2025: les héros de l’équipe nationale salués sur les réseaux sociaux

USA: le département d’état suspend “indéfiniment” le traitement des dossiers d’immigration de plus de 75 pays, dont le Maroc

Italie: l’influenceuse Chiara Ferragni blanchie des accusations de complicité de détournement de fonds concernant la promotion d’un cake dont les revenus étaient supposés être versés à une oeuvre caritative

Légende de la chanson espagnole, Julio Iglesias , 82 ans, est aujourd’hui accusé de multiples agressions sexuelles

