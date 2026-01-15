Revue du web. CAN 2025: les héros de l’équipe nationale salués sur les réseaux sociaux

Les lions de l'Atlas après la qualification en finale de la CAN 2025. . AFP or licensors

CAN 2025: les héros de l’équipe nationale salués sur les réseaux sociaux

Llegó a ganar el Trofeo Zamora como el portero menos goleado en la Liga de España. Fue héroe absoluto en los títulos de Europa League que ganó con el Sevilla. Brilló para que Marruecos protagonizara la mejor actuación africana en una Copa del Mundo. Metió al Al Hilal entre los 8… pic.twitter.com/YmgCcGSS3z — Invictos (@InvictosSomos) January 15, 2026

من هنا الفوق، هذا ولات سميتو "بات العيناوي" pic.twitter.com/RYuTN4W1EX — Fa'Rock 🎧🎸 🇲🇦 (@FaRockBen) January 14, 2026

Moi j’arrête les débats foot avec les collègues du taf wallah sayeeeee y’a un gars il m’a dis sérieusement si c’était normal que le Maroc tire 5 penalty et le Nigeria que 4 d’un air suspicieux — Honey 🇹🇳 (@Honey_Souk) January 15, 2026

Tu es en train de leur répondre un par un à ces batard

pic.twitter.com/2ULS78dTeD — Macroud (@krimogene) January 14, 2026

🇲🇦🥺 Ils ont dit 𝗡𝗢𝗡 à l’Espagne pour choisir le Maroc !



Ça, c’est l’amour du pays. Respect. ❤️ pic.twitter.com/4EWTT75YEm — FRMF Xtra (@FRMFXtra) January 15, 2026

USA: le département d’état suspend “indéfiniment” le traitement des dossiers d’immigration de plus de 75 pays, dont le Maroc

Les #USA suspendent toutes les demandes de visa pour 75 pays.



Les pays africains concernés par la mesure sont :



- Algérie

- Cameroun

- Cap-Vert

- Côte d’Ivoire

- RD Congo

- Égypte

- Érythrée

- Éthiopie

- Gambie

- Ghana

- Guinée

- Libéria

- Libye

- Maroc

- Nigéria

-… pic.twitter.com/eApzbW9saq — Josly Ngoma (@josly_ngoma) January 14, 2026

The first country to recognise the United States of America as an independent sovereign nation (in Dec 1777) was Morocco, a Muslim country

The first international treaty signed by USA was also with Morocco in 1787



Today US govt added Morocco to the list of banned visa countries — nazir afzal (@nazirafzal) January 14, 2026

why the hell does the US does that to morocco



ain't we your oldest allies



you guys made us sign the Abraham accords back in 2019 in exchange for deepened diplomatic with you guys, and now we're stabbed in the back with visa restrictions



like damn https://t.co/H6gf9ATI5d pic.twitter.com/nbfM3MlJpQ — Lustful Remnant (@LustfulRemnant) January 14, 2026

Les #USA ont annoncé la suspension temporaire du traitement des dossiers d visa d’immigration



75 pays dont la #RDC sont concernés par cette décision qui restera en vigueur jusqu’à ce que l'administration Trump se rassure que les nouveaux étrangers ne deviendront pas une charge pic.twitter.com/H90rUndAQ7 — INFOS7.CD (@Infos7cd) January 14, 2026

Italie: l’influenceuse Chiara Ferragni blanchie des accusations de complicité de détournement de fonds concernant la promotion d’un cake dont les revenus étaient supposés être versés à une oeuvre caritative

« Pandoro Gate » : Chiara Ferragni, la descente aux enfers d'une star italienne



📺 Le point K avec @KarimBennani_ dans #BonjourLaMatinaleTF1 pic.twitter.com/HiOgOFIjFy — TF1Info (@TF1Info) January 15, 2026

Chiara Ferragni : l’influenceuse risque plus d’un an de prison.



L'idée : Associer son image à un produit traditionnel des fêtes, en promettant que les bénéfices de cette campagne seront reversés à un hôpital pour enfants de Turin pic.twitter.com/STwpJ6vyma — Jonathan Chan  💡📣 (@ChanPerco) December 12, 2025

Pandorogate: Fraud scandal over Christmas cakes sinks Italy’s progressive glamour couple



Prime Minister Giorgia Meloni attacked Instagram influencers Chiara Ferragni and her ex-husband Fedez as the wrong kind of role model.



Into my veins. https://t.co/8AsXfoTQTa — Alicia Smith (@Alicia_Smith19) January 13, 2026

Légende de la chanson espagnole, Julio Iglesias , 82 ans, est aujourd’hui accusé de multiples agressions sexuelles

Je sentais que Julio Iglesias allait finir lui aussi par avoir des problèmes.. son comportement avec les femmes a toujours été problématique. Je ne suis même pas étonnée les hommes comme lui a cette époque se croyaient irrésistibles et que les femmes étaient a leurs disposition. — Monicalova13🇨🇵🇨🇲🇮🇱🇺🇦 #OM❤️🎀 (@Monicalova13) January 14, 2026

Je n’ai pas changé 🎶



Julio Iglesias, âgé de 82 ans, fait face à de nouvelles accusations



Deux anciennes employées l’accusent de violences sexuelles commises en 2021 dans ses résidences en République dominicaine et aux Bahamas. Elles ont saisi l’Audiencia Nacional, la plus… pic.twitter.com/ib5NFKNPFa — Renard Jean-Michel (@Renardpaty) January 14, 2026

"Une maison des horreurs", des faits remontant à 2021, "un homme à femmes"... Ce que l'on sait sur les accusations de violences sexuelles contre Julio Iglesias https://t.co/ZAJEMkcaSs — RTL France (@RTLFrance) January 14, 2026