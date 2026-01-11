Revue du web. La mémoire de Hassan Ouriagli saluée sur le web

La mémoire de Hassan Ouriagli saluée sur le web.
L’économie nationale vient de perdre un Grand Monsieur. Je suis profondément attristé par la disparition de Si Hassan Ouriagli, un ami cher à mon cœur, qui incarnait l’excellence, la rigueur et l’engagement au service du développement de notre pays.— Chakib ALJ (@AljChakib) January 10, 2026
إنّا لله و إنّا إليه راجعون pic.twitter.com/EqfpZOSwHT
Triste nouvelle : Hassan Ouriagli, PDG Al-Mada, est décédé aujourd’hui…— PLUME LIBRE (@plumelibre94) January 10, 2026
Le Maroc perd une de ses têtes et grandes compétences…
Allah yrahmo ya rabb
CAN 2025: polémique sur un pseudo penalty non accordé aux Camerounais.
La réécriture des matchs pendant cette CAN c’est trop drôle ptdrrrr des équipes avec 0 tir cadré qui se font malmener tout le match viennent te parler de vol et corruption. Faut un minimum jouer pour se plaindre après les frères 🙏🏼❤️— Honey 🇹🇳 (🇪🇬🇲🇦) (@Honey_Souk) January 10, 2026
2 avis :— Awid789 (@Awid789) January 10, 2026
- celui de Grégory Schneider qui dézingue le Maroc.
- celui de Samir Khiat qui parle de faits de jeu
Regarder le nombre de RT, d’interactions entre le 1er et le 2nd avis. pic.twitter.com/1CnrxcRB1i
🚨🚨 PAS DE PENALTY POUR LE CAMEROUN !!! 🇨🇲🤯— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 9, 2026
Bonne ou mauvaise décision de l’arbitre ? pic.twitter.com/JH6UqnZQ8g
2 Penalty non sifflée pour le Maroc.— rifi ⵣ🏁 🇲🇦 (@Tzn_000) January 9, 2026
0 TIR cadrée pour le Cameroun.
"L'arbitre est en service commandé" pic.twitter.com/qRY6GNbPWh
Bryan Mbeumo, amère après l'élimination du Cameroun face au Maroc. Il fustige l'arbitre qui n'a pas sifflé le penalty sur le contact avec Adam Masina.— DM SPORT (@dmsportma) January 9, 2026
Toutefois, l’analyse des ralentis montre que Masina garde sa jambe immobile sans chercher le contact. C'est en réalité le pied… pic.twitter.com/6V6lCRySuY
CAN 2025: mauvaise perdante, l’Algérie accuse la CAF et le Maroc de sa défaite et ce alors qu’elle était bien inférieure au Nigéria.
Je suis profondément déçue des algériens. J'étais partisane du rapprochement entre nos pays.— Me3rofa Chkoun (@bagha_ti9ar) January 10, 2026
Je suis pro Maghreb unis et j'avais toujours un espoir que les choses changeront dans le futur et que l'UMA reprendra un jour.
Mais ce soir ils sont vraiment en train de me radicaliser.
Grosses échauffourées en tribunes entre supporters et membres de la sécurité du stade de Marrakech. 😩 pic.twitter.com/M7Jch2Qusr— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 10, 2026
Laquelle des deux équipes éliminées a fait preuve de dignité, et laquelle a fait un caca nerveux, accusé tout le monde et engagé un match de boxe ? pic.twitter.com/AGyjYG5Jqv— Abdullah Abaakil (@AbdullahAbaaki1) January 10, 2026
One Two Three c'est par ici la sortie. pic.twitter.com/T6WMHpdKQp— Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) January 10, 2026
Inadmissible ce qui se passe actuellement au stade à Marrakech.— L7akam (@L7akam84) January 10, 2026
Des membres de la sécurités sont agresses par des algériens.
Également des spectateurs marocains pris à partis par des algériens.
Médias: Beinsports a-t-il écarté Jawad Badda des commentaires? Réactions.
Je viens d’être informé que notre frère Jawad Badda est sanctionné et ne commentera pas le prochain match de l’équipe nationale. 🚫— FRMF Xtra (@FRMFXtra) January 10, 2026
🙏 S’il vous plaît, faites tourner le hashtag : #كلنا_جواد_بادة
🇲🇦✊🏻 pic.twitter.com/TM5Zi3wpFh
Jawad Badda (commentateur marocain sur beIN Sports), aurait été écarté de commenter le prochain match qui 𝐎𝐏𝐏𝐎𝐒𝐄𝐑𝐀 le Maroc face au Nigéria. 😳🇲🇦— Actu Maroc 🇲🇦 (@ActuMarocOff) January 10, 2026
Il a simplement eu une prise de parole qui n'a pas plu à certains. 🤐 pic.twitter.com/xrgGH9SzMB
@beinsports_FR qui ne sanctionne pas un journaliste après des propos insultants envers un pays, mais qui n’hésite pas à écarter notre compatriote Jawad Bada dès qu’elle en a l’occasion.— Almohadravid (@almohadravid) January 11, 2026
Deux poids, deux mesures.
#كلنا_جواد_بادة pic.twitter.com/QDHpNm7QqV
The Moroccan commentator, Jawad Badda, is facing a vicious and orchestrated campaign that has nothing to do with professional criticism or sportsmanship. Instead, it reflects a racist logic and the mixing of sports and politics, tactics often employed by the Algerian regime.… pic.twitter.com/g8wIx79IMu— طنجة اليوم (@Tanjalyoum) January 10, 2026
للأسف بعض المعلقين يتكلمون بكل حرية ولا يتم محاسبتهم بينما الخلوق جواد بدة @BeddaJaouad الذي يعلق بكل احترام وحبا لمنتخبه يتم التدقيق معاه في كل كلمة يقولها ولو أنه لم يخطأ في تعبيره أبدا ولم يذكر أي بلد ثاني بسوء وكان يعلق في نطاق مباراة المغرب ضد الكاميرون بجيلهم الحالي… pic.twitter.com/iiK5ImAmhj— FPL UCF (@FPL_UCF) January 11, 2026